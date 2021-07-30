台經院日前公布景氣動向調查，針對各產業研究人員根據廠商問卷調查及工業產銷等相關資訊，對個別產業未來半年之景氣趨勢綜合判斷如下：

6月轉壞，未來半年較6月看壞之產業：汽車製造業、機車製造業、零售業、餐旅業。

6月轉壞，未來半年較6月看好之產業：印刷業。

6月轉壞，未來半年維持持平之產業：製油、製粉及碾穀、石化原料、石油及煤製品、非金屬礦物、陶瓷及其製品、水泥及其製品、運輸工具業。

6月持平，未來半年較6月看壞之產業：汽車零件。

6月持平，未來半年較6月看好之產業：冷凍食品、飼料業、玻璃及其製品、鋼鐵基本工業、金屬建築結構及組件業、電子機械、通信機械器材、自行車製造業、電信服務業。

6月持平，未來半年仍維持持平之產業：總製造業、食品業、屠宰業、不含酒精飲料、紡織業、紡紗業、織布、木竹製品業、化學工業、塑橡膠原料、人造纖維製造業、化學製品、橡膠製品、金屬製品、金屬模具、螺絲及螺帽、家用電器、營建業、一般土木工程業、建築投資、運輸倉儲業。

6月轉好，未來半年較6月看壞之產業：機車零件製造業。

6月轉好，未來半年較6月看好之產業：成衣及服飾、皮革毛皮製品、紙業、機械設備製造修配業、金屬工具機業、產業機械業、電力機械、電力機械器材製造、電線電纜、視聽電子產品、資料儲存及處理設備、電子零組件業、自行車零件製造業、精密器械、育樂用品業、批發業、銀行業、保險業。

6月轉好，未來半年仍維持持平之產業：塑膠製品、證券業。(編輯整理：李慧蘭)