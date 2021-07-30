華碩(2357)今舉行股東會，董事長施崇棠表示，華碩已凝結成一個真實透明，發揮眾智的團隊，透過「設計思維」、「市場定位」以及「NPS用戶推薦度」金三角策略的執行，打造為成長型企業。 華碩共同執行長許先越樂觀看待H2，並訂定明年很高的目標、追求成長。

華碩2020年集團合併營收達新台幣4128億元，較2019年增加17％，集團稅後淨利為284億元，其中可歸屬於母公司業主之淨利為266億元，較2019年增加119％，每股稅後盈餘為35.76元。在品牌營運部分，2020年華碩品牌合併營收為新台幣3824億元(公司自結數)，較2019年增加15％，品牌營業利益為253億元，較2019年增加249％。

展望2021年，施崇棠指出，華碩已成為一個能夠不斷自我學習，不斷進化創新的組織，將正向看待營運展望及規劃積極成長目標，強化現有的核心事業如主機板、電腦、電競產品的領導地位，對應新數位世代的用戶需求，持續擴張電競玩家、商用、創作者等多面向的使用者族群，加上於人工智慧及AIoT應用領域的領先布局，將使華碩於未來數年成為持續進化創新的成長型企業，這也是華碩經營團隊及全體同仁的自我期許及承諾。

華碩共同執行長許先越表示，以美國市場為例，在教育Chromebook方面目前存貨確實已恢復到正常水準，不過電競產品庫存水位仍低，由在手訂單分析，樂觀看待下半年需求。許先越指出，現在缺料還是嚴峻，沒辦法百分之百滿足客戶。展望明年在新常態下，預期需求相較疫情前還是會更好，尤其在商用筆電方面，在新的OS推動下，對商用筆電的汰換潮有一定的幫助。雖然明年相對今年、大家普遍認為需求會下降，「但我覺得還是有很大的機會」，華碩還是會在明年訂定很高的目標、追求成長。

華碩今股東會通過每股現金股利預計配發26元，除權息交易日為8月2日，預計現金股利發放日為8月26日。

華碩6月的集團合併營收479.46億元、年增21.79%、季增17%，累計1~6月集團合併營收2,442.42億元、年增49.73%；品牌營收則為451.86億元、年增23.61%，累計1~6月品牌營收2,283.75億元、年增55.56%。