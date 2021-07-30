因前一交易日金價反彈近2%，引發部分投資人獲利了結，拖累金價回落，但因美元於近1個月低點附近徘徊而限制跌幅，另外白金跌逾1%；截至台北時間7月30日上午10點40分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

10月黃金下跌3美元，報每盎司1832.8美元。

9月白銀下跌0.157美元，報每盎司25.625美元。

10月白金下跌16.8美元，報每盎司1050.8美元。

9月鈀金上漲3.9美元，報每盎司2647美元。(商品行情網)