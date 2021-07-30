《商情》黃金亞洲電子盤回落 10:522021/07/30 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因前一交易日金價反彈近2%，引發部分投資人獲利了結，拖累金價回落，但因美元於近1個月低點附近徘徊而限制跌幅，另外白金跌逾1%；截至台北時間7月30日上午10點40分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 10月黃金下跌3美元，報每盎司1832.8美元。 9月白銀下跌0.157美元，報每盎司25.625美元。 10月白金下跌16.8美元，報每盎司1050.8美元。 9月鈀金上漲3.9美元，報每盎司2647美元。(商品行情網) 《國際油價》原油亞洲電子盤回落 《電子零件》唐靜洲出任新董事 騰輝-KY添動能 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #金價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》財報＋經濟雙喜 道指、標普500盤中觸新高 08:532021/07/30 財經 東奧》體操天后退賽 寮國移民為美國奪奧運金牌 09:192021/07/30 體育 《期貨》三大期指全黑 8月台指期開低42點 09:102021/07/30 財經 5G助攻 三星看旺記憶體需求 04:102021/07/30 全球財經 滴滴赴美IPO剛滿月 傳考慮私有化下市 04:102021/07/30 財經要聞 貨櫃三雄齊漲停 陽明加開船班 04:102021/07/30 財經焦點 《國際產業》營收3年來首度落後 亞馬遜盤後重挫7.5％ 09:442021/07/30 財經 台積電法說洩大魔王 散戶挖爆車電股賺一波 05:062021/07/30 財經 《電子零件》營運2變數 騰輝-KY看Q3不淡H2穩 11:092021/07/30 財經 《盤中解析》鋼鐵人硬撐 力拚抗跌亞股 10:352021/07/30 財經 《商情》逢低買進 大馬棕櫚油漲近3％ 09:442021/07/30 財經 財經熱門新聞 英特爾搶下訂單 就不要台積電？高通CEO回應了 - 財經 台積電南科5奈米廠驚傳停產？公司回應了 - 財經 1分鐘讀財經》「少年海神」重押長榮60億遭斷頭 證交所回應了 - 財經 晶圓二哥1個月前遭砍到40元 謝金河爆某外資背後企圖 - 財經 台積電有危機了？英特爾曝光重要利多 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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