1名網友日前直擊1間服飾店為了展示高腰短裙能呈現修長美腿，為人形模特兒換上短裙後，直接將短裙拉到立牌模特兒胸部下方，將模特兒的私密處展示出來；雖然並非真人，也無真實下體部位，但仍讓不少網友認為觀感不佳，有人笑說「現在流行是露生產線？」「這種時尚難以想像」。

網友直擊1間服飾店為了展示高腰短裙能呈現修長美腿，為人形模特兒換上短裙後，直接將短裙拉到立牌模特兒胸部下方，將模特兒的私密處展示出來。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

1名網友在臉書「路上觀察學院」發文表示，他日前在某流行商圈逛街，見到1間服飾店的人形模特兒穿著1身「相當前衛」的服裝，該模特兒身穿1間高腰短裙，但裙子高到竟直接露出私密部位，讓他相當疑惑此種搭配衣服的想法，發文笑說「現在年輕人的穿著已經超過我的想像，我還是10年後再來好了」。

其他網友則留言笑說，「直接讓人明瞭沒有內褲，請不要再翻裙子」、「什麼時候開始流行，我準備好上街了」、「十年後裙擺已經到肚臍上了」、「露事業線遜，流行就是露生產線」、「店員以為是褲子，拼命往上拉，才發現原來是裙子」、「在十年之後，可能無法想像了」、「這種時尚難以想像」。

不過用人形模特兒鬧出的笑話不只1樁，還有民眾看見各式奇怪姿勢的立板，有歡呼動作、駝背動作、瑜珈動作等，還有些店家會用各式「體型」的模特兒，像是體態豐腴的女子、有大肚子的男子等，甚至還1隻手臂脫落，但被衣服拖住的「假脫臼」姿勢，笑翻眾人。