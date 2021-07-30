2011年開始舉辦的LPGA台灣錦標賽，2017年起由裙襬搖搖高爾夫基金會冠名贊助，去年因為新冠肺炎取消，今年由於國內疫情升溫，目前仍需警戒，財團法人裙襬搖搖高爾夫基金會和美國LPGA總部討論過後，決定2021年賽事也取消，期許2022年再見。

LPGA台灣錦標賽是LPGA美巡賽其中一場賽事，2011年在台灣桃園市楊梅區揚昇高爾夫鄉村俱樂部首次舉辦，是第1項在台灣舉辦的LPGA賽事，每屆賽事進行4回合、72洞競桿，不設晉級線，2011到2013年由揚昇集團冠名贊助並於揚昇球場進行，2014年到2016年由富邦金控冠名贊助，移師林口美麗華高爾夫鄉村俱樂部舉辦，2017年起再由裙襬搖搖高爾夫基金會冠名贊助，比賽場地不變。

因全球持續受到新型冠狀病毒(COVID-19) 疫情未解之影響，加以台灣於5月後爆發嚴重疫情，國內採取三級警戒，我國邊境管制愈趨嚴格，在考量選手出入境之限制以及賽事安全維護的可行性後，無奈決定再次取消。在賽事2020年和今年因為新冠肺炎疫情取消之前，美國女將奈莉・科達（Nelly Korda）在2018年、2019年兩屆賽事完成2連霸。

以下是官方今年賽事取消聲明：

獲得國際高球選手與球迷關注和好評之台灣裙襬搖搖LPGA賽事，於2021年賽事籌備上，因全球持續受到新型冠狀病毒(COVID-19) 疫情未解之影響，加以台灣於5月後爆發嚴重疫情，防疫單位採取三級警戒措施，我國邊境管制愈趨嚴格，在考量選手出入境之限制以及賽事安全維護的可行性後，財團法人裙襬搖搖高爾夫基金會和美國LPGA總部共同討論，決定「2021 台灣裙襬搖搖LPGA」賽事將取消舉辦，在此衷心期待2022台灣裙襬搖搖LPGA賽事能如期與全球觀眾相見。