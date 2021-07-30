華為（Huawei）於29日晚間舉辦「萬象新生」新品發表會，終於正式揭曉關於P50系列手機的規格。本次華為推出的P50系列共有兩款，分別是P50以及P50 Pro，並沒有外傳的P50 Pro+；而除了P50系列手機之外，也同步發表了全新智慧屏產品V75 Super/V98、HUAWEI Sound X智慧音箱等新品。

HUAWEI Flagship New Products Launch Keynote

華為P50以及P50 Pro都延續了P系列橫向持握的設計，在機身背面品牌名是水平呈現，拍攝時，對向主體很容易辨識手機品牌。

規格上，P50採用6.5吋OLED平面螢幕，解析度2700 x 1224（458ppi），螢幕更新率90Hz，觸控採樣率300Hz，可顯示P3廣色域與HDR顯示，支援人臉解鎖、螢幕內指紋解鎖的方式，搭載4100mAh電池，支援66W SuperCharge快充，機身僅181公克，相當輕盈。具備雙立體聲喇叭，支援IP68防水防塵等級。

P50 Pro採用6.6吋OLED側邊微曲面的螢幕設計，解析度2700 x 1228（450ppi），螢幕更新率120Hz，觸控採樣率300Hz，可顯示P3廣色域與HDR顯示，支援人臉解鎖、螢幕內指紋解鎖，具備4360mAh電池，支援66W SuperCharge快充以及50W無線SuperCharge快充，機身重量195公克。具備雙立體聲喇叭，支援IP68防水防塵等級。

透過借鑑大自然之美，華為替P50系列推出的5款全新機身顏色，分別是漣漪雲波、拂曉粉、可可茶金、雪域白、曜金黑等。P50共提供可可茶金、雪域白、曜金黑等三種顏色，P50 Pro則有完整五色可選。採用全新的毫秒級電致調光工藝。機身前後採用奈米微晶玻璃材質，抗跌落能力提升5倍。

華為P50系列採用了全新的相機模組設計，分別是超級主攝單元、以及超級變焦單元的雙環設計；P50 Pro主相機採用了1300萬畫素f/2.2超廣角鏡頭、4000萬畫素f/1.6黑白原色鏡頭，以及5000萬畫素f/1.8彩色鏡頭（支援OIS）；變焦單元則是採用6400萬畫素f/3.5潛望式長焦鏡頭（支援OIS，支援3.5倍光學變焦），具備雷射對焦感測器，可支援200倍數位變焦。P50則是採用5000萬畫素f/1.8彩色鏡頭、1300萬畫素f/2.2超廣角鏡頭的組合，加上1200萬畫素f/3.4潛望式長焦鏡頭（支援OIS支援5倍光學變焦），也同樣具備雷射對焦感測器，可支援80倍數位變焦。華為在P50系列提出了全新的XD Optics計算光學技術，可以復原更多在過往的攝影方法下漏失的影像資訊，可以提升28%動態範圍。

另由於美中貿易戰的影響，無法取得美國的5G相關產品，華為P50系列都無法支援5G。P50採用 Qualcomm 888 晶片，而 P50 Pro 則可以選擇 Qualcomm 888 或者麒麟 9000晶片，都僅支援4G。這兩款手機都預計會在全球上市，P50 Pro在8月12日在中國大陸市場上市，麒麟 9000的8+128、8+256、8+512款式分別是5988、6488、7488人民幣（Qualcomm 888款式預計年底上市）；P50系列則預計9月在中國大陸市場推出，8+128款式價格是4488人民幣、8+256款式是4988人民幣，這兩款新機在海外市場上市的時間點尚未揭曉。

華為P50系列是華為旗下首個推出時即預先搭載鴻蒙系統（HarmonyOS 2.0）的手機；而除了華為P50系列外，華為也在發表會中同步發表了HUAWEI Sound X智慧音箱、智慧屏新品V75 Super和V98，以及為學齡兒童與小學兒童預備的華為小精靈學習智慧屏，以及華為兒童手錶4 Pro。此外還有華為手環 6 Pro、HUAWEI WATCH GT 2 Pro金卡限定版，HUAWEI FreeBuds 4蜜語紅x華為音樂尊享版（綁定音樂服務），還有HUAWEI MatePad Pro平板以及第二代M-Pencil以及智慧鍵盤的套裝產品。