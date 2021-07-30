警教民眾處理交通事故5字訣：「放、撥、劃、移、等」保安全。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

台中市雙十路及大智路，均有發生機車騎士故意伸手，觸摸正在開門的駕駛人然後倒地，疑「碰瓷」製造假車禍、真詐財手法；台中市警察局交通大隊指出，民眾遇車禍，應立即報警處理，另避免交通阻塞及2次事故，發生道路交通事故時，提供簡單的事故處理5字訣：「放、撥、劃、移、等」。

1、放：放置警告標誌打開車輛閃光燈在事故地點後方適當距離處，放置車輛故障標誌。

2、撥：撥打110與119，報案時應清楚說明事故地點、時間、車號、車種、傷亡情形及報案人姓名。

3、劃：將事故雙方車輛位置劃線定位，可以先用粉筆把車子的位置先畫下標記起來，如果手邊沒有粉筆，可用相機或照相手機，先將事故現場拍照。

4、移：如果是「無人傷亡」事故，而且車輛尚能行駛，就應該盡快把將車輛位置劃好後開到路邊。

5、等：平心靜氣等候警察。如雙方合意先行離開，應以手機或行車紀錄器錄影錄音，避免肇事逃逸情形；現場如有其他目擊民眾，建議紀錄其車牌或特徵，一併告知處理員警，以利後續蒐證偵辦，還原事實。

台中市警察局交通警察大隊提醒，若不慎發生交通事故，千萬別慌，安全第一、保持冷靜，針對製造假車禍、真詐財手法，警方主動調閱現場監視器，並通知被害人與加害人到場說明，杜絕類似案件再次發生。