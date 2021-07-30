5月以來的全國疫情三級警戒，部分服務業明顯受創，台灣經濟研究院30日指出，觀察近兩個月的製造業整體及個別產業景氣信號，顯示製造業幸未被疫情波及，沒有發生大規模停工，在外需持續擴張下，相關經濟指標依舊亮眼，6月製造業景氣信號值為17.87分，落點在代表景氣揚升的黃紅燈，是今年以來的第4顆黃紅燈，從信號分數來看，6月分數高於1月、3月及5月，突顯出製造業動能之堅挺力道。

台經院景氣預測中心分析，隨著全球疫苗施打率提升及主要國家擴大基礎建設下，加速全球經濟復甦的腳步，新興科技產品及傳產貨品需求殷切，主要生產來源的台灣製造業動能續強，包括進出口、外銷訂單、生產指數等指標皆有雙位數成長，推升經營環境面、原物料投入面等指標表現。

國際市場的強勁需求，除為台灣整體製造業帶來生產動能持續升溫，台經院觀察6月份不同產業的燈號變化，代表繁榮的紅燈由31.79%進一步增加至38.70%，代表揚升的黃紅燈由48.02%減少至41.51%，呈現衰退的藍燈比重也由5月的0.0%增加至6月的0.87%，部份的數據消長透露了不同產業面臨景氣差異的分歧現象，再度出現。

以細部產業為例，6月機械設備景氣燈號續維持4月以來代表繁榮的紅燈，景氣長勝軍電子零組件業，6月景氣燈號續維持5月代表揚升的黃紅燈；但是汽車及其零件、食品業和民生用品業，6月景氣燈號多從揚升的黃紅燈轉為持平的綠燈，甚至其他運輸工具方面的機車業，受疫情衝擊明顯，6月業景氣由5月持平的綠燈轉為代表低迷的黃藍燈。

個別產業的景氣差異，在6月開始浮現，台經院指出，台灣製造業主軸的資通訊業，其中資訊電子產業鏈已進入旺季，然而中國華中地區近期大澇造成當地生產、運輸大亂，以及全球電子產品生產基地—東南亞，近期疫情再度惡化，是否影響蘋果及三星等手機大廠零組件供應和整機出貨排程，進而打亂我國資訊電子業表現？皆是未來觀察重點，且應追蹤了解，內需服務為主的民生行業能否隨著疫情警戒降級而邁出復甦腳步。