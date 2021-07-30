新冠肺炎本土疫情重創餐飲業，行政院已請國發會與各部會盤點並規畫振興方案。圖為台北市寧夏夜市受疫情衝擊生意，恢復營業後也因無法邊走邊吃，導致來客數不如往常，不少店家仍持續拉下鐵門休息，營業的店家也因只能做外帶。（資料照）

疫情趨緩，振興內需、強化民生消費將為最大功課，傳出行政院初步規畫發放「振興五倍券」，引發各界熱議。國民黨立委萬美玲昨(29日)對此在臉書發表看法，她認為去年發放三倍券，印刷費行政費用高達22.56億元，「現在要發五倍券，不知道又要浪費多少人民的納稅錢」。

萬美玲指出，疫情爆發至今，各行各業生意慘淡，甚至被迫歇業、倒閉，放無薪假的人數也屢創新高，老百姓的日子真的快過不下去，國民黨提案強烈要求政府盡速普發1萬元的救命紓困金，行政院怎麼都不肯，現在卻提出要發放「五倍券」...。

萬美玲進一步說，去年發放三倍券(先拿1000元去換3000的券)，印刷費行政費用高達22.56億元，宣傳費再花1.29億，現在要發五倍券(1000元換5000元)，不知道又要浪費多少人民的納稅錢。

至於地方心聲為何，萬美玲說，日前桃園市議會通過普發現金5000元的提案，雖然只是建議性質的一般議案，但也是反映民意，隨後台中、台南、高雄、宜蘭、金門等縣市議會也陸續要求中央普發現金，顯然這已經是人民共同的心聲。

萬美玲也在臉書發起一項投票活動，名稱為「你支持直接發現金?還是發振興5倍劵?」截至今(30日)上午11時許，已有2884人進行投票，其中有97%網友投下「發現金」、3%投下「五倍券」。不少網友則是認為別再花印刷費了吧、現金卡實在、振興券還要印浪費時間跟金錢。

關於外傳「振興五倍券」，行政院發言人羅秉成昨說，振興方案參考各方意見，都還在討論中，尚未定案，有所結論會對外說明。