調查局

調查局航基站前組長徐宿良涉監守自盜毒品案，調查局長呂文忠向國人致歉，表示將對曾任職航基站主任、副主任等人，先行調離現行職務，移送監察院調查處理。調查局30日公布9人調動名單，其中甫上任4個月的台北市調查處士林站主任林東正，因曾任航基站副主任，被調總務處專門委員，另調查局「緝毒女王」謝淑美也被調職資通安全處專員。

調查局航業處基隆站前組長徐宿良涉嫌與販毒集團成員掛勾，8年間以鹽巴等化工原料調包K他命毒品盜賣，獲利1.6億，成為調查局史上最大監守自盜醜聞，調查局長呂文忠對此向國人致歉，表示將對曾任職航基站主任、副主任12人，先行調離現行職務，移送監察院調查處理，並建立督察輪調制度。

調查局30日公布9人調動名單，包括長年經辦國安案件的台北市調查處士林調查站主任林東正，另綽號「阿美」的調查局「緝毒女王」謝淑美2人，也在調職名單，2人均因徐宿良案而受牽連下台。

林東正早年調派台灣高檢署查緝查黑行動中心支援，協助偵辦過前總統夫人吳淑珍涉及的國務機要費貪汙案、藍綠首長特別費案、勁永股市禿鷹案等重大弊案，亦曾任國家安全維護處國安維護科長，偵辦過國安共諜案，今年3月才調升台北市調查處士林調查站主任，不料因曾任航基站副主任，曾是徐宿良的緝毒業務主管而被調職。

另毒品防制處跨境查處科科長謝淑美，綽號「阿美」，因偵破多起大型毒品案件被稱為「緝毒女王」，2014年擔任調查局台北市調查處機動站秘書期間，獲美國聯邦調查局FBI讚賞，赴美進修受訓，是調查局成立以來首位赴FBI交流的女秘書；她於新北市調處機動工作站副主任期間，也與馬來西亞肅毒局合作，偵破台灣毒梟與馬國毒販勾結，破護馬來西亞製毒工廠，查扣逾2億元毒品等案，表現亮眼，她在2020年6月才升任毒品防制處跨境查處科科長，也因徐案被調職。

調查局公布9人調職名單如下：

1.督察處新北市二駐區簡任督察謝健，調任新北市一駐區簡任督察。

2.督察處新北市二駐區簡任督察廖福星，調任台中市三駐區簡任督察。

3. 督察處台中市三駐區簡任督察張素珍，調任台中市二駐區簡任督察。

4.督察處新北市一駐區簡任督察謝發瑞，調任台北市調查處專門委員。

5.督察處局本部駐區簡任督察秦少興，調任新北市調查處專門委員。

6.台北市調查處士林調查站主任林東正，調任總務處專門委員。

7.新北市調查處專門委員吳熙中，調任台北市調查處士林站主任。

8.毒品防制處跨境查處科科長謝淑美，調任資通安全處專員。

9.高雄市調查處專門委員林政賢，調任福建省調查處簡任祕書。

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