台北市私立南華高中一直以來師生互動如家人朋友般的傳統，在新型冠狀病毒病（COVID-19）肆虐全台的狀況下，雖然持續停課接續暑假至今，導師們仍舊得以透過互動得知學生的狀況，一些因為疫情影響的學生，只要達到學校所訂定的「生活上危及學生生活標準」，校方立即啟動紓困專案，扶他們一把、挺過疫情。

南華高中目前有普通、美容時尚、觀光、資料處理、多媒體應用等五個類科，半天班以及平日二日班的彈性學制，許多學生都是有在工作或是半工半讀的，疫情影響而失去工作或是進入無薪狀態，生活也陷入困境。通常這類經濟弱勢邊緣生若不是往來密切的師生，很難察覺他們的生活出現問題，尤其三級警戒後，採線上教學課程。南華高中向來不分學生身份，以一對一式的師生輔導，只要學生報到那一天起，各班班導每一位學生進行一對一的面談，藉此了解學生的家庭背景與校園生活，更針對個別情況提供適當的幫助，記錄在案以進行後續追蹤。

因此，在這波疫情之下，師長很快掌握這些經濟弱勢邊緣生，甚至透過校方一直有的家庭訪問機制，對於他們家中情況都十分了解，「這類學生自尊心很強，在疫情期間，鮮少懂得對外求救」在南華高中任職近20年的陳怡靜老師談到班上弱勢同學，在疫情期間，透過社群LINE聯繫，主動關懷、輔導他們，「還要成為他們的心靈導師，力挺他們渡過難關」不時鼓勵他們，利用這段時間多充實自己，「只要疫情穩定下來，一切將會好轉」，怡靜老師認為「可以幫助學生變得更好是最有意義的」。

陳怡靜老師(中)認為能讓一個學生變好或是變得越來越好，是最有意義的事(圖/南華高中提供)

任職近十年的陶瀅如老師也表示，在這一對一訪談之中，了解每位學生的狀況，不管他們是新生或者是轉生生，每個人背後一定有一些故事，懂得去理解、同理、鼓勵孩子是非常重要的，唯有先打開孩子的心房，才能引發學習興趣，同時老師會們也會針對不同學生需求去量身訂做或創造課程，「一套標準比較不適合在南華，老師扮演很重要的發掘與適性引導的角色」。

南華高中認為，家訪也會加強與家長緊密聯繫，甚至還開設很多親子相處的「心知講堂」課程，像是「孩子面對優秀的心理糾結，父母不知道的五件事」、「亞運教練的訓練心法，如何讓孩子後來居上」、「跟媽寶說byebye：父母不再憂心的新人生即將開始」等講堂。「家訪制度，讓老師更了解孩子的狀況，也讓家長深入協調和溝通，一起支持這個孩子，讓孩子能夠更順利的度過每一個階段的挑戰」。

南華高中表示，半天學制上課方式，吸引不少自學型學生及半工半讀，或者是職場充電族，對於進修學子向繁星挺進，繼續升學甚至有機會上國立科技大學，「這些並非夢事」半天上課讓學習更加彈性，南華跨科跨科自主學習課程，學校獨創，還有獎學金，讓有心進修學生多一個翻轉人生的機會，踏出南華多了好多技能，不管是升學還是就業，南華人一定出眾。