總統蔡英文、副總統賴清德等人今向李登輝追思致意。(取自賴清德臉書)

前總統李登輝辭世屆滿一周年，蔡英文總統與副總統賴清德30日低調到五指山國軍示範公墓追思致意，對於設置李登輝紀念圖書館在台大法學院舊址的提議，李登輝基金會董事長李安妮（如圖）表示這是「Best Choice」，但他們仍然保持開放的態度，如有其他建議也十分歡迎。（張鎧乙攝）

前總統李登輝辭世屆滿一周年，蔡英文總統與副總統賴清德30日低調到五指山國軍示範公墓追思致意，不過行程並未開放採訪，事後李登輝基金會董事長李安妮（如圖）表示過程簡單隆重，十分感謝蔡總統在許多細節上「溫暖」的舉動，讓家屬感到安慰。（張鎧乙攝）

前總統李登輝今逝世滿週年，蔡英文總統與副總統賴清德今一早赴五指山國軍示範公墓向李登輝致意、追思；副總統賴清德表示，當日本主播在台灣進場時說出「台湾です」、當郭婞淳把台灣人民的自信舉起來時，「如果李前總統還在，一定也和我們很多人一樣含著淚水，感動萬分」。

賴清德今在臉書指出，「化作千縷微風，繼續守護台灣」，今天是李登輝前總統逝世一周年的日子，他和行政院長蘇貞昌、 立法院長游錫堃和監察院長陳菊，陪同蔡英文總統總統前往國軍五指山公墓向李前總統追思致意。

他說，在途中，思緒不斷湧現李前總統生前好幾次和他在台南飯店裡，脫下西裝，暢談國家未來的畫面；也不斷想起在他從政的不同時期，李前總統從不吝與他分享謙虛、冷靜與忍耐的人生哲學及為政之道。

他說，今年此時適逢東京奧運進行，是李前總統極為熟悉的國家。「我相信他在天上，一定有看到台灣選手在東京奧運的精彩表現」。

他說，即使身軀遠離，但精神永在。謝謝李前總統為台灣創造出多元、民主的生命力。把個人的生命跟國家的命運緊緊結合在一起，在台灣關鍵的時刻中，用極大的智慧跟勇氣，才能讓台灣在民主化的路上走得順遂。

他表示，「現在，我們在李前總統開創的基礎上，堅定走向一個生為台灣人的幸福驕傲時代。願台灣越來越有尊嚴，越來越有自信」。

另外，總統蔡英文和賴清德的臉書今都上傳追思致意的照片，其中一張可見李登輝墓碑上面用紅字寫著遺孀李曾文惠名字，引人矚目。