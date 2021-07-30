默克(Merck)周四公布了超出華爾街預期的季度收入；該公司Gardasil疫苗銷售回升，對於重量級Keytruda癌症藥物的需求依然強勁。

該德國製藥公司高層告知投資人，隨著醫院和診所已經適應了新冠肺炎傳染病，新冠以外的疫苗和內科藥物，預計將恢復銷售水準。

默克財務長Caroline Litchfield指出，默克未能生產新冠疫苗，但預計在十月將有新冠抗病毒藥物molnupiravir的晚期數據。

Gardasil是默克開發，預防乳房癌的疫苗；隨著患者開始回復常態的就醫，對Gardasil的需求在第二季開始回升。Gardasil的銷售大增88%，來到12.3億美元，超過分析師預期的9.91億美元。

另外癌症免疫療法Keytruda的銷售增加23%，達41.8億美元，與預期相當。

默克第二季銷售成長22%，來到114億美元，超過111億美元的預期。該季度每股盈餘為1.31美元，符合分析師預期。