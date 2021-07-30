紓困中央編8400億 盧秀燕：全國一致性、愈快愈好

疫情衝擊百工百業，中央是否發放振興券或現金？台中市長盧秀燕30日表示，拚防疫也要顧經濟，台中提出紓困振興經濟五大作為，「振興經濟大補帖夠不夠？還不夠！」立法院已經通過中央政府8400億的特別預算，是台中市政府部門年度預算的5倍，希望中央盡快完成全國一致性的發放，這樣才公平，期望好消息盡早下來。

行政院正研議再度發放振興券，國民黨主席江啟臣則呼籲中央對全體市民發現金「1萬不行，至少5000」，台中市議會國民黨要求中央發一萬元現金，不必再印製振興券，花費其他的印製費用，緩不濟急。

民進黨台中市議會黨團說，台中市府在盧秀燕任內賣了250多億的土地，財政比桃園好，應比照桃園市政府發5000元現金給市民，且民進黨團26席議員將發起連署要求台中市府發1萬元給市民紓困，振興台中市的經濟。

盧秀燕今早在校長就職典禮後受訪表示，謝謝所有議員的建議，每個黨團的議員都有感於這段時間疫情衝擊，造成民眾生活上辛苦，大家都有同理心給予關懷，她也表示感謝。

「我認同在新冠肺炎疫情來襲時，國家要有一定的紓困和振興經濟的作為」，盧秀燕強調，防疫一樣要顧經濟，這時候應該要做出一些紓困，或者是經濟的作為。

盧秀燕指出，台中市政府率全國之先，日前也提出經濟紓困，及振興經濟的大補帖共有53項、5大領域，台中市率先公布要各局處相關的作為，有的是租金補貼減免，有的是稅賦減免，相關經費的發放等等。

新冠肺炎病毒衝擊百工百業，近日來國內疫情漸趨緩和，盧秀燕說，很高興立法院已經通過中央政府8400億特別預算，這是個非常高的預算，中央通過8400億的特別預算，為台中市政府部門年度預算的5倍，她很希望中央盡快的決定，全國一致性的發放，這樣才公平，期望好消息盡早下來。