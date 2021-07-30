台北市某議員辦公室主任，3年前與議員助理及其女友喝酒，並借其女友的套房休息，結果該位主任竟脫光自己衣服爬上床，壓在女子身上舔乳、磨蹭下體，對方驚醒後吵醒女方男友，辦公室主任才罷手，歷審依乘機性交未遂罪將他判囚1年10月，上訴後，最高法院駁回定讞。

2018年9月28日該位主任向助理及其女友表示，他喝完酒後已有醉意、無法自行回家、希望可以先在助理的女友租屋處休息，女方因認辦公室主任是男友的朋友而不疑有他，即答應讓王男一同前往她所承租位於北市林森北路的套房休息。

助理的女友取出備用棉被、放在沙發上供主任休息，她在床上靠牆壁一側睡覺，男友則躺在床靠沙發之另一側，不料，主任卻利用她熟睡不知抗拒之際，從沙發走至她就寢之靠牆一側床邊，並脫去自己上衣及內褲而全身赤裸後，趴在她身上。

主任將她Ｔ恤上衣自左邊肩膀往下拉而露出左邊胸部，隨之親吻她左邊胸部，並以磨蹭她的私處，因她發覺有異驚醒後，即出手推開主任，在旁的男友隨即驚醒，他才因此罷手而未遂；女方因不堪精神壓力一度想不開，張男得知緊急送醫救治並陪她報警處理。

歷審斥責辦公室主任僅為滿足一己獸慾，竟利用女子酒後熟睡企圖性侵，且他矢口否認犯行，飾詞狡辯，推諉卸責，犯後態度難謂良好，但考量他與被害人成立調解，賠償20萬元，依乘機性交未遂罪將他判囚1年10月，上訴後，最高法院駁回確定。

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