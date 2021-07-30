美國海軍學會新聞網(USNI)29日報導，華府智「大西洋理事會」28日舉行「強化台灣海峽嚇阻」線上會議。會中來自美國的3位太平洋安全專家呼籲，有鑑於中國大陸軍事現代化已加速兩岸軍力傾斜，台灣應升級防空與飛彈防禦系統、提升後備部隊戰備，以保護關鍵基礎建設(如水資源供應)，進而嚇阻北京犯台。

蘭德公司阿若尤中心戰略與準則計畫副主任馬扎爾（Michael Mazarr）表示，「台灣在提升自我防衛能力上責無旁貸。如果兩岸由政治危機轉變為軍事衝突，台灣權力投射將明顯受到重大挑戰。屆時，台灣面對的不僅是在第一島鍊內維持軍事作戰，還要在本土保護諸如管線等基礎設施」。

美國企業研究所（AEI）研究員馬明漢（Michael Mazza）則指出，習近平是堅信兩岸統一的「忠實信徒」，而他等的就是快速現代化的共軍發出軍隊已準備好攻台之訊號。

馬明漢表示，「隨著緊張局勢的不斷升級與選項愈來愈有限，大陸領導人勢必感到壓力而被迫採取行動，就如同日本被迫攻擊珍珠港一樣。北京與台北在共同歷史、未來經濟走向與台灣民主承諾的落差愈來愈大。國府於1949年被共黨擊敗、逃往台灣，以中華民國正朔自居；打自那時開始，共黨主政的中華人民共和國就將台灣視為分離的一個省分」。

他繼續提到，「美國於1970年正式承認中華人民共和國，自此華府採取一個中國政策，允許美台維持非正式的關係，並透過台灣關係法出售防禦性武器。當美方利益受威脅時，華府決不會退縮，但美國也不會尋求在印太地區與大陸對抗」。

美國國防部長奧斯汀27日在新加坡演說時表示，美國仍堅持「一個中國」政策與《臺灣關係法》。就在大西洋理事會舉行線上會議的同時，美國第七艦隊也宣布飛彈驅逐艦班福特號(DDG 65)穿越台灣海峽，為美國在2021年的第7次通過台海。儘管如此，台灣與美國依舊沒有簽署正式的防禦條約。

美五角大廈前國際事務助理部長、大西洋理事會董事之一的柯滿瑞(Franklin Kramer)則認為，美國有必須與盟國合作，特別是日本與澳洲，讓他們事前就能清楚明白如果美國因台灣而與大陸衝突，自己必須支援華府」。隨後的會議中，他更舉例「日本、澳洲都發表非常有幫助的聲明，以嚇阻北京侵略台灣」。

儘管日本、澳洲發出強有力的聲明，但馬札爾與馬明漢依舊懷疑兩者在台海衝突中助拳台灣的意願。事實上，對於大陸可能封鎖或奪取台灣海峽的較小島嶼，美國如何回應也仍未定案。

柯滿瑞則補充，「如果與兩岸爆發衝突，華府與北京之間不太可能和平共處，意味著東京與坎培拉將捲入兩大強權的戰爭之中」；三人也異口同聲的認為，此時各方有必要避免核武的使用，馬札爾更以災難來形容核戰的結果。

馬札爾也提到，「台灣畢竟不是美國的條約夥伴，行政部門與國會都需要解釋美國在這場危機中對台北的承諾為何，我們的國家利益是甚麼。事實上，除了增加美國在印太區的軍事態勢外，還有很多方法可以展現對台支持」。

歐洲，特別是北約，對於北京在印太區與全球的野心愈來愈關注。法國與英國分別強化在印太區的海上軍事存在，一方面與美國、其他盟國在印太區軍演，另一方面在航行自由上展取團結立場，並回擊北京對周邊小國的霸凌。

學者們還表示，東京與坎培拉必須知道，如果與大陸爆發武裝衝突，勢必得停止與最大貿易夥伴大陸的所有商業往來。有鑑於大陸一定會在衝突中發動網路攻勢，日本與澳洲都需要尋求替代供應鏈與發展彈性基礎設施。

柯滿瑞則補充，目前日本與澳洲的要務應該是投資先進武器，如高機動砲兵火箭系統(High-Mobility Artillery Rocket System HIMARS )；並針對部隊指管與美國兵力進行更好的結合，甚至是雙方空中與海上作戰的整合，正如同近日結束的太平洋先鋒與護身軍刀海上演習所做的一樣。

馬明漢更強調，美方的目標應該是嚇阻北京，美台之間也不該僅限於軍售，更應該展開直接的軍事援助。