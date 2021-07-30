「鞍馬王子」李智凱28日在東京奧運男子體操個人全能賽中，在拿手項目鞍馬挑戰高難度的「湯瑪士迴旋」時，不慎手滑2度失誤，手肘明顯受傷流血，奮戰精神讓國人相當不捨，知名主持人吳淡如在他臉書留言鼓勵：「保重，加油，宜蘭的好孩子」，沒想到竟釣出本尊回應，讓她難掩興奮表示：「李智凱回覆我好開心」。

吳淡如昨(29日)在李智凱臉書留言打氣，竟得到本尊親自回覆，讓她興奮直呼：「李智凱回覆我好開心」，接著表示：「我們都是宜蘭人嘛，阿姨永遠幫你加油」，她強調從宜蘭出來的孩子不容易，既沒有背景家世，也沒有人罩，甚至一輩子不自覺說著帶著宜蘭腔的國語，也不禁感嘆：「幾乎所有人都是靠著走出故鄉才成名。」

吳淡如表示以她的年代而言，若留在故鄉發展，恐怕最好的工作就是書店或銀行職員，不然就是公務員和老師，因此養成她們「靠自己」的性格，但不解為什麼有人動不動就怨東怨西，坦言靠自己不是很好嗎？成功的話就是實至名歸，失敗的話也自己搞砸，到時再爬起來就好，只會當個指天罵地的酸民有什麼用，接著更勉勵李智凱「來自宜蘭的好孩子！如果我們想盡力，任何的痛苦咬緊牙關就會過去」。

對此，網友們紛紛留言：「有傘的孩子才會往前跑，自己的成就自己拼」、「認同你所說的，畢竟行行出狀元，總能在百行百業中找到自己的天空」、「平凡的環境卻創造出不平凡的成就」、「讚啦！我們台東人也是靠自己，婞淳也超讚」。