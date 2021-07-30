台鐵局首批EMU3000新型城際列車今（30）日上午抵台，交通部長王國材親臨花蓮港8號碼頭視導列車卸船作業。王國材表示，EMU3000是台鐵局「10年購車計畫」的主力車輛，未來將優先投入東部幹線疏運，載客量將比普悠瑪號及太魯閣號等現有車種增加4成以上；且未來東部幹線20多處截彎取直工程，讓東部幹線「車子好，路也好」，提供東部國人更安全且節能的搭乘體驗。

今日上午王國材在台鐵局長杜微陪同下，親自到花蓮港迎接EMU3000列車抵台，包括立法委員傅崐萁、劉櫂豪、陳歐珀、廖國棟、日本台灣交流協會首席副代表星野光明等也都出席。

王國材致詞時指出，交通部在去年12月完成了臺灣環島鐵路電氣化最後一哩路「南迴鐵路電氣化」全線通車，將環島路網緊密連結，緊接著臺鐵車輛購置計劃採購的新車也陸續投入營運，繼EMU900型區間車後，今天EMU3000型城際列車也抵達。

王國材也說明台鐵不再買傾斜式列車的原因，過去受限東部地形，東部幹線的曲率半徑不足，邊坡環境也不佳，因此購買傾斜式列車來克服；但交通部未來將有20多處的截彎取直工程，讓「車子好，路也好」，真正給東部民眾一條舒適、安全的回家路。

台鐵表示，EMU3000由台鐵局及株式會社日立製作所合作，設計理念首重安全，例如全面提升列車控制與管理系統（TCMS）功能；可透過CCTV及火災偵測器，監控車輛狀況；設置緊急對講機直接與車長通話；駕駛台旁設置三合一緊急按鈕以處理突發狀況，可同時鳴笛、緊急煞車及降弓，確保行車安全等。

EMU3000型城際列車採用12輛編組配置，538個座位數，可以提供比傾斜式列車多40％的運能；新型車輛提升列車控制管理系統（TCMS）即時監控全車狀況及車廂溫度；最先進牽引整流器（SiC模組），提昇能源使用率及設備妥善率；緊急對講機可以直接與車長通話，三合一按鈕處理緊急突發狀況，整體車輛提供更安全更節能的。

車身外觀方面，EMU3000設計概念是「Silent flow―靜謐的移動」，如在白紙上劃過一筆曼妙曲線，極簡而流暢，台鐵表示，流動的線條筆觸、寧靜的美感，呼應了現代台灣具有的「靜謐」、「留白」和「溫柔」的印象，展現台日友好及攜手共創嶄新未來的精神。

台鐵表示，今日視導過後台鐵試車小組將會同立約商株式會社日立製作所及台灣德國萊茵技術監護顧問股份有限公司第三方獨立認證與驗證（IV＆V）公司等相關單位，密集交車測試，待測試項目全數完成並取得IV＆V認證，即可投入營運。

台鐵表示，共計購買50列EMU3000列車，其中3列估計年底完成測試上線，明年春節疏運前再投入2列營運，3月及6月再分別投入2列及4列，共計11列優先投入東部幹線，可以提升花東地區14％運能，後續再逐步擴及環島路網，讓各地區旅客皆可搭乘。未來2年50列全數加入後，就可以汰換既有舊式車款，並提升整體城際列車運能達40％，為國人提供更好服務。