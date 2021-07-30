大學指考今(30)日進入第3天，上午第一科考試為歷史科，台北市歷史教師解題團認為，整份試題難度中間偏易，政治軍事與文化思想兩種類型的題目占比重，成為最大出題特色。

建國中學歷史老師莊德仁表示，今年整份歷史試題不難，測驗基本歷史知識與閱讀理解題目比例相當，但學生要有紮實的基礎知識，才能找出合適的證據，做出因果推論。

莊德仁也說，關於史學方法尤其是資料證據的試題，占有一定比例，考生需謹慎閱讀思考文章的脈絡，才能判斷合理的答案。非選擇題已經融入研究試卷的新題型，強調學生必須根據資料，找出關鍵概念，清楚論述。

至於試題特色方面，莊德仁提到，政治軍事與文化思想兩者占比較重，社會經濟試題比例下降，與去年小有差異。史學方法有4題，比例較去年提升，符合未來探究教學與考題的趨勢。

非選擇題部分，莊德仁說，題型多為資料閱讀題，其中非選擇第3題關於中古時期政教衝突，運用不同資料，提出與一般見解不同的解釋，是個相當有趣的題目，也可以訓練學生不必依賴教科書的觀點。

冊數分布方面，莊德仁指出第1冊台灣史共10題(包括非選擇第1題)，第2冊中國史共8題(包括非選擇第2題)，第3冊中國／世界史共9題(包括非選擇第3題)，第4冊世界史共8題(包括非選擇第4題)，選修上冊共5題，選修下冊共2題。與去年相比，選修的出題比例略微增加。

根據大考中心統計，指考歷史共2萬648人報考，1543人缺考，缺考率7.47％，較去年5.9％增加1.57％。

大考中心主任周兆民表示，上午第一科歷史考試共開設11間備用試場，防疫試場則有6間，其中2間是今天早上考生進入考場時，因為體溫超標而開設，至於隔離試場則和昨天上午一樣，維持2間，1間由居家隔離考生使用，另1間讓自主健康管理考生應考。