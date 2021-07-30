已是第三次參加奧運賽的27歲「老將」汪順，30日在東奧游泳項目男子200米混合游泳決賽，以1分55秒成功奪冠，這也是這屆奧運中國大陸男子游泳的第一面金牌。汪順也成為繼孫楊之後，大陸第二個男子游泳奧運冠軍。

澎湃新聞報導，2016年短池世錦賽上，汪順就以1分51秒74成績奪得200米個人混合泳冠軍，成為中國首名男子混合泳世界冠軍。5年前里約奧運會上，他又在該項目上獲得第3名。

除此之外，他在2011年打破過亞洲紀錄，2015年、2017年連續兩屆長池世錦賽上，奪得200米混合泳銅牌，是大陸男子選手在混合泳分項上的突破。

報導稱，然而，汪順卻一直在泳壇十分低調，甚至大陸央視也會搞錯汪順的名字。在雅加達亞運會上，央視主持人在採訪汪順的過程中，三次將他的名字念成「徐嘉余」…… 1994年2月11日，汪順出生在寧波奉化，5歲開始接觸游泳。

「我第一次帶他去游泳，看到水他還有點怕，我就把他扔下水。結果一下子就喜歡上了。」汪順的父親汪嚴守則在《錢江晚報》受訪時說道。

「汪順小時候比較好動，是屬於比較調皮的小孩子。」寧波市游泳訓練中心副主任陳東這樣評價當年汪順，他在2000年剛接觸系統訓練時，但不像孫楊、葉詩文那樣專注和刻苦。

由於頑劣，汪順在隊中一度被列為「不受歡迎」的運動員。不過，在同齡人中出色的身體條件又令人不忍放棄。 事實上，直到2006年，汪順還徘徊在一線隊外，隨時都有「打包回家」的可能。

但孫楊的恩師、朱志根教練慧眼識珠，硬是在滿員的情況下，為汪順申請了一個編制──「這個孩子，我收下了。」

這個波折觸及到了汪順的內心，朱志根軍事化訓練方式，也讓汪順開始改變、專注於訓練。

「朱指導很嚴格，我也曾有逆反的階段。」汪順在出征里約奧運前，回憶和朱志根指導的10年師徒情，「現在知道他為什麼這麼做，也會服從管理了。朱導願意跟我溝通，會教導我很多。」 朱志根此前透露，汪順每周都要進行約100-110公里訓練，還有3-4次測試血乳酸，「65-70％的訓練是以比賽速度或者接近比賽速度進行的。」

資深媒體人楊旺也曾表示，「汪順的身體形態和線條都很好，符合短距離自由高大化發展的世界潮流。四種泳姿平衡，師從名帥朱志根，絕對不是曇花一現的人物。」