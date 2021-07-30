威宏-KY(8442)今日股東會，董事長洪永裕說，後疫情時代，全球運動需求大增，輕奢市場重啟成長，迎接產業榮景，公司將積極擴充廠房產能，除了柬埔寨廠將再增15~20條包袋產線外，越南廠也評估擴充生產線的規劃。

威宏柬埔寨廠既有25條產線已接近滿載，未來將依新承租之廠房規模，擴增15~20條包袋產線，今年下半年進入廠房整修與設備進駐階段，同時越南廠亦評估擴充生產線的規劃。洪永裕指出，在廠房進一步擴大後，將有助於威宏更進一步爭取國際運動用品大廠NIKE訂單，以及彈性調度生產出貨地，分散單一國家生產風險。

後疫情時代，產業復甦帶動營運動能，洪永裕說日前NIKE公告財報不僅優於市場預期，並大幅調升財測預估，全年營運成長幅度可達「低二位數」，總營收則高達500億美元，為搶攻客戶訂單、擴大市場占有率，公司將大舉擴張生產規模，再創營運榮景。

洪永裕指出，目前輕奢精品預備起飛，隨著全球各國疫苗施打率穩定上升，歐美等國率先解封，促使消費動能同去年的運動需求般呈現報復式回流，既有客戶TUMI、KIPLING及LONGCHAMP已開始追加新單，市場亦樂觀預估明年度開始各國漸進式解除入境管制，恢復國際航程，行李箱需求將可望再次重回貢獻營收的重要角色之一。