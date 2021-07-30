大家對於笑翠鳥寶寶的印象，或許還停留在牠們全身光溜溜的粉色皮膚上，零星長出幾根黑毛。（台北市立動物園提供）

才間隔1個月的時間，三隻笑翠鳥寶寶的外形就有了莫大的轉變（綠色腳環的大哥）。（台北市立動物園提供）

笑翠鳥寶寶雖然外在「轉大人」了，但行為舉止都還是小萌孩。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園6月中旬傳來3隻笑翠鳥寶寶誕生的喜訊，當時還是粉色皮膚的牠們，事隔1個月後，外觀已長成和爸媽幾乎一樣的亞成鳥，但保育員觀察，雖然鳥寶寶看似「轉大人」，但行為舉止是個涉世未深的小萌孩，飛行技巧還要加強，時常動不動上演「迫降」情節。

園方表示，獸醫師在笑翠鳥寶寶即將滿月時，特別造訪了牠們借居在熱帶雨林區的家，分別為寶寶們秤重、補充換羽期所需的維生素E、採集羽毛做性別鑑定及套上不同顏色的腳環。鑑定結果出爐，最早孵化的是大哥，戴綠色腳環，其次是藍色腳環的二哥和黃色腳環的小妹。

笑翠鳥兄妹在6月下旬時，陸續跟著爸媽腳步離開巢箱，到戶外活動場探索。園方發現，牠們一開始見到保育員進入欄舍工作時，顯得有些緊張不安，此時親鳥會發出鳴叫聲來安撫情緒，漸漸的鳥寶寶們也和保育員建立起信任關係，偶爾飛累了，還得勞動保育員幫忙把牠們由地面送回棲架上休息。

園方觀察，笑翠鳥寶寶在外觀上雖然和親鳥相差無幾，但內在依舊是涉世未深的小萌孩，只要觀察牠們的行為舉止，就可以輕易辨別出誰是爸媽、誰是小孩。像是鳥寶寶們雖然都學會飛行了，但技巧有待加強，常常看到牠們在戶外活動場上演「迫降」情節。

另外，園方透露，保育員也曾經觀察到鳥爸爸叨著雞胸肉條準備享用時，站在旁邊的二哥（綠色腳環）會發出短而持續的叫聲，爸爸就轉頭把肉條餵給小孩吃了，對孩子們非常慈愛。