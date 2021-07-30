日管處伊達邵管理站主任陳逸全，說明新平台特色。（廖志晃攝

日月潭九蛙疊像重新亮相，平台寬廣拍合照更方便。（廖志晃攝

日月潭水蛙頭平台解封 九蛙疊像重新亮相

日月潭新水蛙頭平台，耗資千萬元整修完成，將於7月31日起全面解封，新平台與九蛙更近、視野更廣、更安全舒適的特色，還可以透過直播，欣賞睽違9個月的九蛙疊像。

水蛙頭平台在20年前，由南投縣級風景區時代興建，迄今地基沉陷、塑膠木地板容易淹水濕滑，而且距離九蛙疊像較遠。高水位時期容易造成遊客滑倒，低水位時期遊客又常為了近距離欣賞九蛙，冒險違規翻越欄杆。

日月潭國家風景區管理處長簡慶發表示，新水蛙頭平台以九蛙為圓心，在湖面上形成優美的圓弧，讓遊客可以從各種角度，以九蛙為主角，日月潭湖光山色為背景，捕捉日月潭新八景之首－九蛙疊像之美，兩段式平台，更容易與九蛙拍攝團體合照。

平台採用格柵式地板，確保高水位時遊客的安全，並增添親水樂趣，並且拉近與九蛙的距離，遊客不用冒險翻欄杆也能欣賞九蛙之美。

階梯步道兩旁，增設自行車牽車溝，讓騎車的遊客也能從台21甲省道，牽車進到水蛙頭平台，再循自行車道騎乘至日月潭纜車站，未來可再銜接即將施工的「伊達邵親水自行車道」直接抵達伊達邵碼頭與遊客中心，形成友善的自行車環境。

日管處提醒遊客旅遊不忘防疫，欣賞九蛙之餘還是要戴口罩與保持社交安全距離。現場並採用台灣SPOTCAM戶外監視系統，遠端提醒遊客安全防疫事項，監視系統也會在每天上午8點到下午5點提供直播服務，即使在家也能欣賞日月潭九蛙。SPOTCAM九蛙直播網址：(受太陽能供電限制，如有斷訊請見諒)

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