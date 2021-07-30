中華隊桌球好手林昀儒29日出戰東奧男單準決賽，最後不敵大陸球王樊振東，但亮眼表現連樊振東都大讚讓人意想不到。有網友爆料林昀儒自費聘大陸教練等訊息，是否算是台灣本土栽培引發網友口水戰，逼得林昀儒父親都出來說話，對此，資深媒體人黃暐瀚感嘆，「政治，真的使人瘋狂」。

林昀儒跟樊振東昨在東奧桌球準決賽打到第七局才分出勝負，黃暐瀚今（30日）在臉書直呼，打到自己心臟都要跳出來了，很可惜，最後林昀儒惜敗，台灣網友為林喝采，大陸網友也覺得林昀儒真的厲害。

黃暐瀚指出，有大陸媒體報導，年初林昀儒跟鄭怡靜去年底打完世界年終賽後，就一起到中國國家隊訓練，參加中國乒乓球超級聯賽，之後再轉往海南島備戰，與大陸選手，同吃同住同訓練。一時之間，林昀儒到底是台灣之光還是大陸訓練的在網路上，突然吵成一團，吵到連林昀儒的爸爸，還得深夜發文，解釋林昀儒的桌球緣起，感謝台灣企業，感謝台灣體育署，給林昀儒的幫忙。

黃暐瀚認為，林昀儒被大陸教練教過，有什麼問題？去大陸國家隊一起同住同吃同訓練，有什麼問題？對林昀儒、鄭怡靜還有其他每一位桌球員來說，「訓練」就是為了讓自己更好更強，為了更好更強，所以要去「強手雲集」的地方訓練，這有什麼問題嗎？不然王建民為什麼要去美國大聯盟，籃球員為什麼總想去美國，因為運動員追求最高殿堂，以求最好的表現。

今天晚上林昀儒還要跟德國球王奧恰洛搶奪銅牌，黃暐瀚感嘆，結果台灣這邊吵林到底是「台灣選手」還是「大陸訓練」，吵到連林爸爸，都要出來解釋說明，政治，總是使人瘋狂。黃暐瀚感嘆，就像2018年當郭婞淳說，東奧正名失敗，確定東奧出賽資格不會有風險，感覺安心之後，要在PTT被辱罵一樣，有問題的，從來都不是運動員，他們追求的，就是更好的表現與成績。前兩天大家都婉惜的莊智淵，但大家可知莊13歲時就跟著媽媽去大陸哈爾濱、湖北、四川到處學球。黃最後稱，不管是哪一國的運動員，只要能在場上完美表現，都值得大家跨越政治，給予喝采。