華為（Huawei）在29日正式發表P50以及P50 Pro兩款手機後，知名相機評測網站DxOMark也旋即公佈了P50 Pro主相機以及自拍相機（前鏡頭）的評測成績，毫無意外雙雙攻佔冠軍，寫下歷史。

在DxOMark最新公布的手機相機排行榜中，華為P50 Pro以總分144分，小贏原本的冠軍小米11 Ultra一分（143分）。以細部項目來看，華為P50在靜態攝影取得149分、變焦項目取得107分，錄影項目取得116分；對比小米11 Ultra三個項目的148分、100分、116分的成績，明顯是在變焦能力上略勝一籌。

而自拍鏡頭部分，華為P50 Pro則是寫下106分總成績，分細項來看則是在靜態攝影取得112分、錄影取得96分；領先手機自拍鏡頭榜單的第二名華為Mate 40 Pro（總分104分、靜態攝影110分、錄影96分），以及第三名華為P40 Pro（總分103分、靜態攝影108分、錄影95分），很明顯是超越自我的表現。

華為P50系列採用了全新的相機模組設計，分別是超級主攝單元、以及超級變焦單元的雙環設計；P50 Pro主相機採用了1300萬畫素f/2.2超廣角鏡頭、4000萬畫素f/1.6黑白原色鏡頭，以及5000萬畫素f/1.8彩色鏡頭（支援OIS）；變焦單元則是採用6400萬畫素f/3.5潛望式長焦鏡頭（支援OIS，支援3.5倍光學變焦），具備雷射對焦感測器，可支援200倍數位變焦。

DxOMark評價華為P50 Pro在主相機以及超廣角相機在各式情境下，都擁有低噪點以及廣闊的動態範圍，且白平衡精準自然；室內中長距離以及日間拍攝都能保留完整細節；錄影上曝光良好，並且支援廣闊動態範圍，且錄影時白平衡轉換良好，自動對焦也很穩定，自動影像穩定系統運作良好；不過也並非沒有缺點，包含在低光源下偶爾自動對焦不準確、手機拍攝後預覽的畫面明顯跟實拍結果有差別等等。

華為發表的P50以及P50 Pro手機，都預計會在全球上市，P50 Pro在8月12日在中國大陸市場上市，P50系列則預計9月在中國大陸市場推出。這兩款新機在海外市場上市的時間點尚未揭曉，令人好奇有沒有機會引進台灣？