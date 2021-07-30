晶圓代工二哥聯電訂單看旺到明年底，第三季毛利率可望挑戰35％，讓美系外資高盛大為驚豔，破天荒喊出102.8元目標價。對此財信傳媒董事長謝金河表示，「一個多月前，聯博Bernstein調降聯電目標價到40元，還叫大家快逃」；他提醒，媒體喜歡引用外資報告來報導，很容易成為市場炒作推波助瀾工具，但也對聯博報告很不以為然。如果背後有不良企圖，大家應該遠離聯博的產品。

謝金河在臉書發文，七月還沒有過完，但外資對台股的股價評價卻令人抓不著頭緒，這兩天，報載美系外資把聯電目標價上調到三位數，這個美系外資是高盛，目標價是102.8元，這個報告出來，果然對市場發揮很大作用，外資在29日買超聯電165537張，連同投信，自營商，三大法人同步買超173028張，聯電股價也大幅上漲5.41%。

他提到，對照一個多月前，聯博Bernstein調降聯電目標價到40元，聯博還叫大家快逃！聯電明年業績會衰退78%，這短短一個多月的時間，聯電的基本面有發生那麼大的變化？同樣看聯電，高盛看102.8元、聯博40元、野村證券看80元，每一家都不一樣。

謝金河表示，外資發報告，對象不是給一般投資人，但媒體喜歡拿來引用報導，很容易成為市場炒作的推波助瀾工具。像這一波航運股拉回五成左右，股價大漲的時候，開始有「本土法人」高喊目標價，例如：萬海航運342元、陽明370元⋯，目標價喊得高高，引起市場追價，危機就潛伏其中。或者是，突然有人喊出一個很不合理的低價，他直覺寫報告的人，到底有什麼企圖？「像這次聯博報告聯電明年業績衰退78%，目標價40元，他就很不以為然。如果背後有不良企圖，大家應該遠離聯博的產品。」

「這次高盛以ROE及股價淨值比倍數來回推聯電目標價，把台積電、世界先進、中芯、華虹放在一起比，這也是一種角度，投資人可以研究一下。這幾天，從台積電、聯發科，到聯電、日月光都公布半年報，聯電第二季淨利119.43億元，上半年EPS1.82元，毛利率31.3%，是非常好的成績。日月光半導體第二季淨利103.38億元，EPS2.4元，上半年4.37元，也是很好的成績。」

在美國的聯電ADR大漲7.6%，日月光ADR也大漲6.3%。謝金河認為，對於今天的股價表現會帶來助力，但他也提醒，投資千萬不要人云亦云，要靠自己努力作功課，好好把基本功練好，才能在資本市場存活。至於外面的喊價，參考就好。