新北市議員江怡臻今在議會總質詢，要求市長侯友宜能向中央爭取讓嬰幼兒、兒童的父母優先造冊施打疫苗，以保護尚無疫苗可以施打的小朋友，及幫65歲以上長者、警消造冊施打第2劑，侯友宜承諾會盡力向中央爭取。

江怡臻認為，去年公費流感疫苗接種對象，就有新增6個月內嬰兒的父母，基於同樣理由，也該讓年輕父母優先施打新冠肺炎疫苗；另也希望市府能為長輩、警察、消防人員等對象的第二劑疫苗施打統一造冊，由市府安排施打時間地點，不要讓數位落差阻擋施打疫苗的權利，也不要讓警消同仁一邊執行勤務，一邊還得預約搶打疫苗。

侯友宜回應，讓年輕家長優先施打疫苗這個意見非常好，會盡力的來規劃與爭取；至於長輩、警消等對象，也會向中央來反應，盼用造冊或集中安排的方式來施打，若獲得同意就可執行。

江怡臻並指出，接獲家長反映，許多幼兒園在疫情停課期間仍舊向家長收取雜費，希望市府能向教育部尋求解決意見，許多家長現在收到新學期繳費單，赫然發現雜費大幅增加，代辦費大幅減少。

對此，侯友宜表示，幼兒園的學費或雜費的收取本來就會造成家長心理上的負擔，不能讓幼兒園任意的收取與調整，會再和教育局來討論。