在臺灣舉辦的「2021（辛丑年）兩岸共祭人文始祖伏羲典禮」，已邁入第八年，今年首度因為疫情因素，簡化祭典流程，並且配合臺灣宗教場所暫停開放原則，僅由國民黨秘書長也是新北市三重先嗇宮董事長李乾龍進行祭拜，同時邀請全國民眾可以透過雲端祭祖的活動網頁，進行線上祭祖及觀看祭典畫面，表達對人文始祖伏羲的景仰，希冀延續兩岸宗教交流活動之精神，增進兩岸文化流之情誼，同時為臺灣祈福。

而在甘肅省天水市也是同步舉辦2021（辛丑）年公祭中華人文始祖伏羲大典，在這充滿深厚文化，及歷史悠久的名城，是世界華人尋根祭祖聖地。

今年甘肅省天水市祭典於9時50分，由主持人邀請前來參祭的領導人宣佈公祭伏羲大典開始，並進行6項的大典儀程，來呈現莊嚴感和伏羲文化的感染力。

第一項 全體肅立、奏樂

第二項 擊鼓鳴鐘

第三項 恭讀祭文

第四項 鞠躬敬祭

第五項 樂舞告祭

第六項 敬獻花籃、謁廟拜祖

公祭伏羲大典已經成為海內外炎黃子孫慎終追遠祭拜祖宗的重大祭祀盛典。今年面臨嚴重疫情影響，更要祈福中華，凝聚全球華人的智慧和力量，公祭中華民族的人文始祖伏羲更顯其特殊價值。

今年的公祭伏羲大典因受疫情影響，更多人將通過網絡平臺祭拜始祖伏羲，追思始祖功德，祈福中華民族繁榮昌盛，祝願世界和平安康。這也是歷年公祭伏羲大典舉辦以來，更大的加強民眾通過網絡參與公祭活動。

「關於伏羲」

伏羲是中華各民族共同敬仰的人文始祖，他創曆法、教漁獵、馴家畜、烹食物、訂婚嫁、造書契、制琴瑟、創八卦，對中華民族的文明進步和發展作出了巨大貢獻，千百年來被尊為「三皇之首」「百王之先」「人祖」「人宗」「人皇」「羲皇」。其開創的創新、創造、吸納、和合精神以及其他一些物質文明方面的發明成果，共同構成了中華優秀傳統文化的源頭和本源——伏羲文化，傳頌中華大地幾千年而生生不息，更是海內外華人普遍認同的民族精神象徵、文化標誌和情感紐帶。

甘肅天水是伏羲的誕生地，也是伏羲文化的發源地，自古以來就備受尊崇，有「羲皇故里」的美譽，早在春秋時期，渭水流域就有祭祀伏羲的傳統，為進一步擴大伏羲文化影響，持續推動海峽兩岸文化交流，由臺灣三級古蹟且極具廟宇特色的新北市三重先嗇宮與甘肅省天水市伏羲廟共同攜手弘揚伏羲文化。

「同根同祖、中華共祭」是中華兒女對人文始祖文化的信仰和追憶，是對中華文明起源的思考和探索，除了對伏羲文化的情感認同，也為中華民族凝聚力量。