疑似與國內多起重大刑案有關的天道盟美鷹會大哥王鑫，29日遭刑事局拘提到案，訊問完畢後，30日凌晨由荷槍實彈的除暴特勤隊幹員將王鑫等犯嫌押解至北檢。檢察官複訊後，依組織、槍砲等罪嫌諭令王鑫以200萬元交保，限制出境、出海。

除了王鑫，警方移送另4名犯嫌也全部交保，分別是土方公會理事長王建翔100萬元、美鷹會大哥劉克堅50萬元、劉克堅親信劉宗銘50萬元、王鑫前司機李冠緯60萬元，4人也被限制出境、出海。

67歲王鑫出身新竹眷村，和松聯幫覃世維是幼時玩伴，後到台北發展，1980年赴美加入當地華人幫會「安東幫」，輾轉認識當時在美國躲避掃黑的天道盟盟主羅福助，羅後來在美成立天道盟美鷹會，進而安排王鑫為副手。

王鑫身為天道盟美鷹會要角，多年來行事低調，鮮少浮上檯面，號稱最神秘的黑幫大哥。警方近年在偵辦松菸文創槍擊案、前土方公會理事長遭槍擊案、立院周遭槍擊案，及館長遭寶和會成員槍擊案等重大刑案，都曾懷疑王鑫涉嫌在幕後操控，但苦無直接證據。