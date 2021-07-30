國民黨中央今公布民調指「逾6成6民眾支持普發現金」，批評蔡政府紓困振興慢半拍。民進黨立院黨團表示，若不分青紅皂白、貧富貴賤普發現金，將浪費資源。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳指出，黨團已注意到多個以國民黨為主的地方議會，不管是否違反不可增加預算的主張，要求普發現金，但普發現金對於振興受困產業是否真有助益，還需從長而議，避免浪費資源。不分青紅皂白、貧賤富貴的結果普發結果，就是浪費中央或地方政府的資源。

至於兼任民進黨主席的蔡英文總統日前在中常會上，要求行政院研妥紓困振興方案，助受困民眾度過難關，而民進黨也相繼拋出振興券搭配發現金的主張，「正國會」立委今發聯合聲明，要求「振興券要升級，以不拿現金換振興券為目標發放；去年針對不同產業發放的各種類券，今年應延續且擴大」。

劉世芳則表示，民進黨的立委當然會反應地方上的聲音，黨團會蒐集好各種不同方案之後，於行政院規劃時，與行政院官員討論，盼政院能回應基層的要求。劉世芳強調，不管是振興券或其他方案，對於這段期間受影響的產業能有最好的振興才是政府主要的方向。