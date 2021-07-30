阿美族「拳擊女神」陳念琴30日在東京奧運女子拳擊69公斤級8強賽，遭遇印度女將博爾戈漢(Lovlina Borgohain)，儘管陳念琴全場奮戰不懈，最後仍以1比4遭到對手擊敗，無奈止步8強，沒有機會闖進準決賽，且保證可以搶到奧運獎牌。

上屆里約奧運爆冷止步16強的陳念琴，這次順利闖過16強，8強面對博爾戈漢，第1回合雙方互有領先，不過陳念琴率先擊中對方頭部，甚至抓住反擊機會，不斷打到對手，可惜最後評審第1回合給分，陳念琴仍以2比3些微落後對手。

來到第2回合，陳念琴開始從被動轉為主動，因為首回合落後的她，勢必要用更多攻勢吸引裁判目光才行，她一度也因褲子有點鬆落，被裁判喊出暫停整理，重新開始之後，陳念琴馬上被對方打中，第2回合結束，陳念琴0比5落後。

無路可退的陳念琴，第3回合進攻雖更強勢，不過博爾戈漢抓住她想強攻的心態，頻頻利用防守擋住陳念琴的攻勢，也讓陳念琴更加不利，隨著時間逐漸被對方拖完，陳念琴還想積極進攻，可惜最後仍被評審宣判1比4落敗宣告淘汰。

賽後陳念琴失望東奧之旅未能繼續前進，先快步經過混合採訪區，沒有停下腳步受訪，後來收拾好心情再回到混採區受訪。中華拳擊隊30日下午4點還有女子60公斤級吳詩儀16強戰，8月1日上午則看黃筱雯女子51公斤級8強賽。