嘉縣爆工廠群聚「1傳9」 確診年紀最小才5歲 11:382021/07/30 中時新聞網 王嘉慶 、中時、 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義傳出確診者1傳9，驚動地方，陳時中將在下午記者會說明。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣連續44天零確診破功，某工廠爆發群聚，今天一口氣增加9名本土個案！據了解，一名30多歲男性（案15743）確診，他的工作地點在嘉義縣某工廠；今傳出職場接觸者有9人染疫，其中年紀最小的才5歲。 嘉義縣衛生局緊急派員前往相關地點清潔、消毒，嘉義縣長翁章梁預計今天下午2點半主持防疫記者會，說明相關疫調。 據了解，這9名個案，包括案15743工廠同事7人及接觸者2人，分別居住在山海5鄉鎮；另有1名境外移入，是今年7月1日自菲律賓入境。 以色列開第一槍 將對60歲以上民眾施打第3劑疫苗 拜登力促打疫苗 民眾接種每人發100美元 #嘉義 #工廠 #確診 #1傳9 #5歲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 温貞菱黃遠《斯卡羅》降齡演姊弟 04:102021/07/30 娛樂新聞 疫苗不足 北市補教業者叫苦 04:102021/07/30 地方新聞 陳意涵懷二寶旺夫獲獎 04:102021/07/30 娛樂新聞 大陸新增21例本土確診 張家界旅遊傳播鏈現形 10:052021/07/30 兩岸 滴滴赴美IPO剛滿月 傳考慮私有化下市 04:102021/07/30 財經要聞 黃珊珊》安養院群聚案的應對方式 09:062021/07/30 生活 南京Delta變種病毒本土疫情 已蔓延陸15省26市 11:482021/07/30 兩岸 居隔還人與人連結 桃市府開鍘 04:102021/07/30 地方新聞 高嘉瑜11天8度為禾馨要疫苗！民進黨誰打完2劑 梁文傑、蔡丁貴遭起底 04:102021/07/30 焦點要聞 南京首次通報疫情源頭 保潔員清掃俄羅斯入境航班感染 11:502021/07/30 兩岸 疫中堅挺 台經院6月製造業景氣燈號亮出第4顆黃紅燈 11:012021/07/30 財經 生活熱門新聞 嘉縣爆工廠群聚「1傳9」 確診年紀最小才5歲 - 生活 醫院最髒的地方是這裡 醫：細菌比馬桶更多 - 生活 月光族吃窮人版海鮮握壽司 1萬人一看照片全笑翻：你贏了 - 生活 林昀儒陸籍教練訪談曝光 網看呆直呼完全值得：專業度沒法比 - 生活 桃園1確診 足跡有汽車旅館、五金百貨賣場 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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