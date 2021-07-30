嘉義縣連續44天零確診破功，某工廠爆發群聚，今天一口氣增加9名本土個案！據了解，一名30多歲男性（案15743）確診，他的工作地點在嘉義縣某工廠；今傳出職場接觸者有9人染疫，其中年紀最小的才5歲。

嘉義縣衛生局緊急派員前往相關地點清潔、消毒，嘉義縣長翁章梁預計今天下午2點半主持防疫記者會，說明相關疫調。

據了解，這9名個案，包括案15743工廠同事7人及接觸者2人，分別居住在山海5鄉鎮；另有1名境外移入，是今年7月1日自菲律賓入境。