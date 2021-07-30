台東縣長饒慶鈴30日至台東縣議會報告紓困振興，不接下池上鄉民的陳情書。（蔡旻妤攝）

台東縣長饒慶鈴30日至台東縣議會報告紓困振興，未接下池上鄉民的陳情書。（蔡旻妤攝）

台東縣長饒慶鈴30日至台東縣議會專題報告「台東縣新冠肺炎疫情紓困暨振興措施」，議會門口聚集約數十池上鄉民打算陳情反對，饒慶鈴未接陳情書快步走入，被批漠視民意。

池上鄉民林建宏等帶著池上鄉352份「陳情連署書」打算當面遞交給饒慶鈴，建議台東縣政府今年不辦熱氣球，他說暫停今年舉辦不會影響全國民眾對台東在地文化觀光的遺忘，更不會對品牌有所損失，建議在疫情穩定控制，不要貿然在池上辦理大型活動。

然而，饒慶鈴未接下陳情書，也未回應陳情民眾的訴求，逕行進入會議室閉門報告，警方現場管制，除縣議員和議會工作人員外，其他人及媒體不得進入。

林建宏說，昨天「不巧」未遇到縣長，而停辦熱氣球非僅是池上鄉民的意見，也是全台東縣民的意見，盼在拚經濟的同時先顧好健康安全。池上民眾怒批，執意舉辦熱氣球就已是罔顧縣民安全，不接下陳情書，如同不願傾聽民意，「不管在哪裡辦熱氣球，就是會吸引外縣市遊客來」。

饒慶鈴報告中提到，熱氣球活動將於8月14日登場，持續到9月12日，活動場地在原地方鹿野高台，同時部分繫留活動移到池上牧野度假村。

此外，饒慶鈴下車步行至會議室門口約有1分鐘時間都未配戴口罩；警方呼籲務必遵守防疫規定，並會加強宣導；而衛生局表示相關情形正在了解中。