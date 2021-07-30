南京市新冠肺炎疫情防控30日第十場新聞發布會，南京市疾控中心副主任丁潔通報，目前已完成本土疫情相關的南京52個病例的病毒基因測序工作，均屬於Delta變異病毒株；病毒基因組序列高度同源，提示是同一個傳播鏈。疫情源頭，是班機座艙保潔員清掃俄羅斯入境CA910航班時感染。

通報指出，南京這輪疫情迄29日24時，已有感染者185例，分布在9個行政區，有8個病例到過同一棋牌室。 29日0-24時，新增本土確診病例13例，其中1例為無症狀感染者轉為確診病例。

南京市衛健委副主任楊大鎖表示，截至30日7時，南京市第三輪全員核酸檢測已完成採樣643萬人，查出15例陽性，這15例都是重點人群中篩查出來的。

《現代快報》微信公號30日消息，通報指，本次疫情早期報告的機艙保潔員病例的基因序列，與7月10日俄羅斯入境的CA910航班報告的1例輸入病例，序列一致。

通過調查發現，這些保潔員工參加了CA910航班的機艙清掃，工作完成後，因為防護洗脫不規範，可能造成個別保潔員感染，進而在保潔員工之間擴散傳播。同時，該公司的保潔員同時保障國際和大陸國內航班的垃圾清運，機場其他工作人員因為接觸保潔員或被汙染的環境而感染。