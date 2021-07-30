英國衛星通訊公司Inmarsat指出，將發射一組低地球軌道(LEO)衛星，並與5G行動衛星和其現有的地球同步軌道(GEO)衛星相結合，為全球的海上、陸地、航空的客戶提供更廣和更高效能的通訊能力。

Inmarsat周四表示，該名為Orchestra的服務將要求在五年內投入約1億美元，包括最終將部署150至175顆低地球軌道衛星。

Inmarsat已經有一組GEO衛星，該組到2024年的衛星數量將到7顆，為地表提供高速寬頻網路。

該公司希望用更小和更便宜的低軌道衛星來補充不足。而這樣的佈署方案也被馬斯克(Elon Musk)和英國的OneWeb大力推行。

執行長拉Rajeev Suri表示，Orchestra將提供任何競爭對手都無法比擬的服務，尤其是在擁擠的區域，例如繁忙的港口、一輛準備降落在洛杉磯國際機場的客機，或是偏遠地區的國防設施。

Suri指出，該服務將不會與Starlink或OneWeb相競爭，因為它是對商業和政府客戶提供服務，包括高級郵輪等，而不是針對消費者端的寬頻服務。

Inmarsat目前在倫敦上市。公司在2019年以34億美元價格賣給由Apax夥伴牽頭的財團。