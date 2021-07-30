19歲桌球小將林昀儒昨（29日）在奧運男子單人4強戰中，遇到世界球王樊振東，長達七局的緊張拉鋸戰，讓許多電視機前的觀眾看到心臟快受不了。對此，衛福部昨也發文提醒，想要保養心臟，就要改掉飲食不均衡、缺乏運動、睡眠不規律等超傷身的6大壞習慣。

台大前感染科醫師林氏璧昨在臉書發文說，感謝「小林同學」替國人帶來了一場燦爛之戰，雖然最後林昀儒以3比4的結果輸給世界球王，但能把世界球王逼到如此地步，無論落後幾分都不放棄的精神，讓人看了很感動。他並直呼「未來是你的！銅牌戰繼續加油！你可以的！」

19歲桌球小將林昀儒昨（29日）在奧運男子單人4強戰中，遇到世界球王樊振東，長達七局的緊張拉鋸戰，讓許多電視機前的觀眾看到心臟快受不了。（季志翔攝）

不少網友則留言說，「第一次看到小心臟都快受不了，從混雙就被圈粉，這場超級精彩。雖然真的很想贏」、「心臟要很強，看到超緊張」、「逼死球王欸，極度感動，小林內斂又強大的心理素質，超讚」、「超精彩！看到頭皮發麻、心臟要跳出來」、「心臟無力再看一次」、「好緊張，看到忘記呼吸」。

衛福部昨在臉書發文表示，許多民眾觀賞奧運、替台灣選手加油，而29日有觀賞桌球小將林昀儒與世界球王那場比賽的民眾，當下是否有特別感受到自己心臟的存在感超大呢？記得，心臟很重要，一定要好好照顧自己的心臟。

衛福部也分享六個傷「心」的壞習慣，想要保養心臟，避免心血管疾病帶來的威脅，就要改掉飲食不均衡、缺乏運動、睡眠不規律、抽菸喝酒不忌諱、體重過重與肥胖問題以及罹患三高（高血糖、高血壓和高血脂）等慢性病。

桌球小將林昀儒大戰世界球王，精彩又緊張的賽事讓許多民眾看到心臟痛，對此，衛福部提醒大家注意6大壞習慣超級傷身。（圖／翻攝自衛福部臉書）

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