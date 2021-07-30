台北客家巢環境藝術展將於8月1日登場，今年邀請5組藝術家以「生態、生產、生活」為主題，把客家文化主題公園當成基地結合戶外空間進行創作，打造成一處極具地域特色的開放性展場。（台北市客家委員會提供／張立勳台北傳真）

台北客家巢環境藝術展將於8月1日登場，今年邀請5組藝術家以「生態、生產、生活」為主題，把客家文化主題公園當成基地結合戶外空間進行創作，打造成一處極具地域特色的開放性展場。

客家文化主題公園累積豐富的客家文化，就如同台北客家人的「巢」，有許多精采故事在此孕育。北市客委會指出，此次展覽邀請5組藝術團隊，展開5件藝術創作。

客委會表示，環境展場顧名思義必須與環境中人文與自然特色相關，而非將現成的藝術品直接放進公園當中，藝術團隊早在7月初進駐客家文化主題公園，輪流進行歷史文獻理解、自然環境觀察、資料素材蒐集、志工訪談，力求呈現台北客家人的歷史縱深、今昔眺望，如何協同環境條件打造家園的豐富歷程。

5件作品包括，藝術家趙書榕創作「You are here Somewhere」，由客家先民抵達台灣的「船」，延伸出多種思考角度，象徵著客家族群在臺灣各地落地生根般深刻的發展；藝術家徐李安勾勒農耕時代的生活樣態以及人們的內心盼望，創作出「夜巡田水」。

創作團隊「臉頰緊貼地球」，由團隊成員吳有容、林詩樺組成，作品名稱「拾字」轉化客家惜字精神，珍惜口、耳交流的智慧語言；藝術家鄒雅荃作品「聽聽窩」，希望透過自然素材與生活廢棄物的共同構成，在林蔭之間創造⼀個能讓參展者感到舒適自在的小空間；藝術家劉開平作品「環境聚合粢粑裝置」，希望聚集周遭人文故事，以多元的物件，打造客家公園的環境聚合粢粑。

客委會邀請民眾8月1日至9月30日，前往開闊的台北市客家文化主題公園，感受客家文化的多元面貌，入園參觀請依照中央流行疫情指揮中心相關防疫規範，佩戴口罩與參觀民眾保持社交距離。