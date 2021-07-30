國民黨高雄巿議會KK政線議員李眉蓁、李亞築、黃香菽、蔡金晏、蔡武宏、鍾易仲和陳麗娜等人30日響應資深媒體人趙少康提出的「戰鬥藍」主張，對中央政府的疫苗政策提出3點批判、5個訴求，希望終結疫苗意願登記之亂。

KK政線提出「政府應主動發簡訊或派員通知未登記者」、「登記什麼打什麼」、「把BNT疫苗納入登記」、「增加1000萬劑莫德納」、「登記時提供各疫苗數量資訊」等5訴求，希望每一個國民都能打到心目中想要的疫苗。

李眉蓁說，打疫苗是人民基本人權，不能因未參加意願登記被剝奪。意願登記只主動通知老年人，其他人一律要自己來登記。政府沒善盡告知義務，使得很多忙於生計民眾不知道要登記，結果被政府遺棄、被剝奪打疫苗權利。

陳麗娜表示，IT大臣唐鳳應該要設計更公開透明的系統，讓民眾登記時看得到所有疫苗的數量狀況，現在莫德納數量不足，政府必須滿足需求，而BNT就要進來了，應該要納入意願登記選項，讓想打國際疫苗的人有更多選擇，

KK政線指出，現在的中央疫苗意願登記系統犯了「未盡告知義務」、「單選莫德納等於白選」、「護航特定疫苗」等3點低級錯誤，混亂的疫苗政策嚴重侵犯人民基本權利，引起社會及各群族不滿，這些不滿與憤怒正在累積。