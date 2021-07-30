有「小美人魚」、「香港小飛魚」之稱的游泳女將何詩蓓連奪東奧二百米自由式及一百米自由式銀牌，創造香港體壇及泳壇歷史，賽後她說自己要感謝隊友及教練的支持，強調拿到獎牌是屬於整個泳隊的成就。

奪牌之後，何詩蓓接受媒體訪問，她說自己實在非常感動：「好感動，如果無教練及隊友的支持是不能成事，特別是過去幾年訓練有大家配合。這塊獎牌要同隊友一起分享，同時多謝大家支持，在香港一早起床看我比賽，有點不好意思。收到了大家的訊息，甚至沒有追看運動的人都有看比賽，這件事真的令人有點感動。」

何詩蓓在本屆奧運奮力贏得兩面獎牌，兼且三次刷新亞洲紀錄，她說：「本身也不會為自己訂下目標，現在的時間很滿意。我在熱身時發現轉身仍有進步空間，感覺上到比賽時轉身發揮不差。到最後25米，大家都在衝刺，即使最後十米仍然在衝。」她又感謝外界的支持，雖然無現場觀眾看奧運，但仍有不少人透過電視螢幕支持，對她來說是莫大鼓勵。