中央流行疫情指揮中心將疫情降為二級警戒，游泳池仍未解封，不僅讓游泳池業者快要撐不下去，連帶影響選手訓練，傳出台南市游泳隊因無法訓練備戰，準備放棄參加10月舉辦的全運會。對此，民眾黨立法院黨團今呼籲體育署，應參考東京奧運做法，盡快訂定防疫指引，可以讓選手在安全環境下培訓，並讓受創的游泳產業得以恢復。

中央流行疫情指揮中心將疫情降為二級警戒，游泳池仍未解封，不僅讓游泳池業者快要撐不下去，連帶影響選手訓練；游泳池事業協會理事長黃正昌（右）30日在記者會上說到激動處，一度哽咽。(郭吉銓攝)

台灣游泳池事業協會理事長黃正昌表示，依據世衛組織WHO、美國及英國 CDC 報告，一致認為泳池在適當加氯及遵守防疫規定前提下，並不會傳染新冠肺炎。英國學者研究報告更指出，1.5ppm泳池池水下，新冠病毒會在30秒內就會被完全殺滅，因此只要落實防疫指引，游泳是很安全的運動。

黃正昌強調，游泳池都有設置水道線分隔，且泳客都會自動保持前後距離，畫首加上身長都超過2公尺，絕對能維持防疫距離，呼籲主管機關能夠盡快讓游泳池解封，否則持續下去，不僅造成游泳選手無法訓練，連業者都快撐不下去。

游泳選手許涵棚指出，自從疫情升溫游泳池封閉後，目前都只能在路上維持肌力等訓練，無法下水實際進行練習，尤其是經過數個月休息，恐會引響原本的訓練基礎，希望疫情降級後，在防疫指引下盡速解封，可以重新下水恢復練習。

由於不能訓練、選拔，台南游泳隊準備棄賽在10月舉辦的全運會。民眾黨立委高虹安建議，疫情指揮中心與體育署可以參考東京奧運的做法，在防疫指引下，讓選手恢復泳池訓練，不要再用改成陸地上的訓練當成藉口，不然只會令人懷疑，政府挺體育只是口號。

對此，體育署表示，已經針對游泳池訂定防疫指引，包括容留人數、開放區域、口罩配戴時間及周邊設施如何清消等，相關指引已經送進教育部，預計下周一疫情指揮中心召集各部會開會時，會提出這份指引爭取解封。