今年指考歷史科考了許多文化交流和族群移動的題目，呼應新課綱重要的學習主題。教團及補教老師均認為，今年歷史科題目不難；補教老師預估，今年頂標及前標為77分、70分，比去年高2分、1分。

全國高級中等學校教育產業工會成員、新北市板橋高中老師黃蕙貞說，歷史科整體不難，但需要區別細微差別，仔細推敲關鍵字的內涵來做出正確判斷。因此，可以說是鑑別度極高，預料分數高低差距會拉大。

黃惠貞表示，歷史科各冊試題分佈平均，而且多為整合概念題型，少有單冊記憶性的題目。題目的類型也算多元，有圖表題、圖像題、史料判讀題，作答時並不無聊。

在內容上，黃惠貞說，出現多題關於文化交流和族群移動的題目，正好呼應新課綱重要的學習主題，可以看到命題者與新課綱連結的用心。總結來說，命題者極力擺脫歷史科做為「背科」、記憶瑣碎細節，的刻板印象。

全國教師會表示，今年歷史科考題有承先啟後的特色，從新課綱的視角思考傳統歷史知識點，並回歸基本能力。族群互動、民族議題、交通貿易與藝術文化、多元視角判讀等考題增加不少，為明年分科測驗預先鋪路。

全教會說，歷史科探究實作的題型增加不少（例如選擇24、非選一、二），重視歷史研究方法之訓練，強調文本閱讀素養及史料理解分析，為分科測驗的混合題型預做示範（例如非選二）。

補教老師吳品儀說，第20題附了一個表格，考東南亞地區人口移動問題，問考生關於馬來西亞（含新加坡）三個主要族群人口組成的變化。這題相當有鑑別度。

非選第四題描述1847年史家蘭克（Leopold von Ranke）完成《宗教改革時期德意志史》一書，提到蘭克暢論史家治史之道，現代史家奉之為圭。吳品儀進一步指出，這是考史學方法，出自新課綱，對考生來說比較陌生。

吳品儀認為，今年歷史科比去年簡單一點，預估五標是77分、70分、59分、47分、38分，比去年多1到2分。