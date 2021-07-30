大學指考歷史科 新北考生覺得簡單 11:552021/07/30 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大學指考今天上午第一節考歷史。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（30）日大學指考第3天，上午第一節考歷史，在板橋高中考場應試的三峽明德高中考生張書瑋表示，考題偏簡單，都是基本知識，不用背到很細，大部分都是課本裡有的，課外的題目如「政教衝突」，也是以前出過的考古題，所以時間很充裕。 台北市中正高中林同學因為家住土城，上午也在板橋高中考場應試，林同學直言考題很容易，他遲了10分鐘進考場，還提前在9時45分就交卷。林同學說，本來預測考題中會有與疫情相關中世紀黑死病的題目，結果出乎意料完全沒有，而是著重在宗教改革、歷史定義上的題目。 酒中之米超有哏 考生邊寫邊笑 大學指考第二天 數乙不難未見時事 #考場 #考題 #題目 #大學指考 #歷史 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 指考英文科5年來最簡單 作文題要表達對英語授課看法 17:192021/07/29 生活 宅在家運動不能少！學生拍片發揮創意「樂動150」紓壓五招融入學習生活 08:302021/07/30 健康 指考數乙大家樂 頂標衝到92 04:102021/07/30 生活新聞 12秒裡無法起立坐下至少5次 醫曝：身體已出狀況 06:242021/07/30 健康 逝世滿週年 辜寬敏憶李登輝曾請他對兒李憲文做這件事 10:362021/07/30 政治 撒基努讚原住民不簡單 04:102021/07/30 娛樂新聞 大學指考國文科 考生笑：題目活潑有哏 14:192021/07/29 生活 李登輝逝世周年 紀念圖書館落腳台大 04:102021/07/30 政治要聞 鮭魚出沒！指考名單驚見「張OOOOOO魚」 網看傻 07:512021/07/30 生活 加拿大發現9億年前海綿化石 可能為地球動物起源 09:122021/07/30 國際 蕭大陸陷桃色風暴 怒指舊愛恐怖情人 04:102021/07/30 娛樂新聞 生活熱門新聞 嘉縣爆工廠群聚「1傳9」 確診年紀最小才5歲 - 生活 醫院最髒的地方是這裡 醫：細菌比馬桶更多 - 生活 月光族吃窮人版海鮮握壽司 1萬人一看照片全笑翻：你贏了 - 生活 林昀儒陸籍教練訪談曝光 網看呆直呼完全值得：專業度沒法比 - 生活 桃園1確診 足跡有汽車旅館、五金百貨賣場 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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