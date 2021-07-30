今（30）日大學指考第3天，上午第一節考歷史，在板橋高中考場應試的三峽明德高中考生張書瑋表示，考題偏簡單，都是基本知識，不用背到很細，大部分都是課本裡有的，課外的題目如「政教衝突」，也是以前出過的考古題，所以時間很充裕。

台北市中正高中林同學因為家住土城，上午也在板橋高中考場應試，林同學直言考題很容易，他遲了10分鐘進考場，還提前在9時45分就交卷。林同學說，本來預測考題中會有與疫情相關中世紀黑死病的題目，結果出乎意料完全沒有，而是著重在宗教改革、歷史定義上的題目。