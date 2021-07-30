23歲原本從事外賣的蘇姓男子，因繳不出房租缺錢，今年4月22日凌晨5時許，持刀前往新北市淡水區某超商，向黃姓店員恐嚇行搶，將收銀台內1萬6874元悉數搜刮，後遭檢警逮捕起訴，士林地院審酌，認為蘇男無前科，犯後表示懊悔並願和解，判處徒刑3年8個月，可上訴。

判決指出，原本從事外送員的蘇男，自稱繳不出房租遭催討，走投無路4月底凌晨，持菜刀衝進淡水區某超商，將1黑色袋子丟至櫃台，要求黃姓店員交出現金放進去，黃陸續拿出1萬4000多元，但蘇覺得太少，要黃再拿一些，黃只好再交出2000餘元，總計得手1萬6874元後騎車離去。

警方循線追查，在蘇淡水租屋處將他逮捕，起獲未花完的6000多元現金，士林地檢署偵查後，依攜帶凶器強盜罪起訴。

士院審酌認為，蘇年輕尚輕且素無前科，被捕後坦承罪行，並表示後悔、願意被害人和解，有可憫恕之情，依刑法第59條之規定酌量減刑，判處3年8個月有期徒刑，可上訴。