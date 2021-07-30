新加坡智慧家庭新創公司HiLife Interactive於7月8日獲得上海2345網路公司8百萬美金的A論融資，希望增加其在東南亞新興市場的影響力，並打入澳洲與歐洲市場。該公司提供多合一的應用程式，將智慧家庭、智慧社區與智慧房地產結合再一起，提供社區居民與房地產公司使用。

新加坡智慧家庭新創 HiLife Interactive 在7月8日宣布，它已從中國網路資訊服務提供商和軟體開發商上海 2345 網絡控股集團獲得600萬美金的A輪融資。通過新的融資，HiLife 將繼續投資於技術能力開發以增強其解決方案。

HiLife Interactive 預計將通過開發柬埔寨等新市場將其在東南亞的影響力擴大一倍，並計劃在今年年底前打入澳洲和歐洲市場。它將其 hiLife 智能房地產解決方案帶入商業、酒店、醫療保健和教育機構。

HiLife Interactive 成立於 2015 年，是一家為東南亞住宅項目提供 hiLife 解決方案的智慧家庭新創。它提供一個多合一的應用程式將智能家居、智能社區和智能房地產結合在一個單一的整體解決方案中，供居民和房地產經理使用。

HiLife 360​​°智能門禁系統具有車牌識別技術，可以協助社區訪客管理和車輛管理功能，以提高便利性和安全性。

物業經理還可以通過 HiLife 的智能物業解決方案更好地監督開發，該解決方案使他們能夠通過儀表板管理設施、反饋、付款、簽約、居民、訪客和資產，例如安全系統、照明和電錶。

學校和收容所等的物業經理可以從 HiLife 提高的生產力、效率和安全性中受益。例如，其資產管理系統提供即時監控設施的安全系統、訪客系統以及照明，以檢測事故和低效率。

如今，HiLife Interactive 與30多家物業管理公司合作，為新加坡300套公寓的 80000多戶家庭提供服務。HiLife Interactive 目前在印尼、馬來西亞、菲律賓、斯里蘭卡、泰國和越南均有提供服務。

「HiLife 平台在Covie-19的爆發後，確保人們安全方面發揮了重要作用。除了便利性之外，它還實現了無接觸生活。房主可以在公寓設施中預訂有限的服務，而無需任何面對面的接觸。事實上，我們的訪客管理平台加上車牌識別技術，使居民和保安人員都能輕鬆管理線上購物到貨量的增加。」HiLife Interactive 副首席執行官 Sam Ho 表示。

「新加坡是科技和新創企業的區域中心，其創業生態系統令人興奮。隨著疫情的爆發導致數位行業蓬勃發展，HiLife 的智能生活方式解決方案將為精通數位科技的人們帶來價值。我們很自豪能夠投資 HiLife Interactive，因為他們將 hiLife 平台發展成為東南亞及其他地區領先的智慧生活方式平台。」上海 2345 創始人韓萌說。

編譯：Fang Hsuan Hsu 核稿：William Lin 資料來源：e27

原文來自 TBE 科技東西