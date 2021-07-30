嘉義耐斯王子飯店即起推出梅花座加隔板，歐式自助餐改為套餐。（廖素慧攝）

嘉義耐斯王子飯店開放內用，推出泰式料理套餐。（廖素慧攝）

嘉義耐斯王子飯店開放內用，推出泰式料理檸檬魚套餐，風味地道。（廖素慧攝）

嘉義市昨天新增1例本土確診案例，今天網路流傳嘉義縣某工廠群聚感染10例確診，其中9例本土案例，嘉義市餐飲業憂心剛才因警戒降為二級而「開放餐飲內用」的決策是否再緊縮？嘉義市政府建設處長田長沛表示，嘉義縣市是生活共同圈，不排除再「禁止內用」，今天下午研議。

防疫警戒自27日降為二級後，嘉義市餐飲業也開放可以內用，業者步步為營防疫，漸進式開放內用，如嘉義耐斯王子飯店即起推出梅花座加隔板，歐式自助餐改為日式、西式及泰式等多元化的風味套餐，由服務人員上菜，服務人員戴口罩、防護面罩、手套等全副裝備為客人服務，減少客人走動以強化防疫。

但嘉義市新增1例確診，傳播鏈可能來自嘉義縣今天新增的工廠群聚感染，令餐飲業用內蒙上陰影，有業者坦言，很擔心開放內用會髮夾彎，再祭出禁止內用。

田長沛表示，開放餐飲內用後這幾天，市府加強稽查及輔導。嘉義市知名小吃業者仍以外帶為主，新光三越百貨的美食街全面用隔板加梅花座，人流不多，可以說不論業者或客人都仍是觀察期，如今傳出外縣市群聚感染事件，基於共同生活圈，會研議是否餐飲再全面禁止內用。