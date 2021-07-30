測試廠欣銓(3264)受惠訂單需求暢旺，2021年第二季合併營收、稅後淨利「雙升」逾3成達6.37億元、每股盈餘（EPS）1.35元，雙創歷史新高，累計上半年稅後淨利躍增44.21％至11.21億元、每股盈餘2.37元，亦雙創同期新高，第二季及上半年營運均締造「三高」佳績。

欣銓股價自5月中35.05元低點一路走升，21日觸及61.5元新高後震盪拉回，28日受台股重挫拖累下探52.1元，昨日止跌反彈3.59％，今（30）日開高後量增走揚3.99％至60元，早盤維持逾2.5％漲勢。公司將於下午召開線上法說，說明下半年營運展望。

欣銓第二季合併營收創28.73億元新高，季增9.54％、年增26.29％。毛利率、營益率同步「雙升」至36.79％、25.57％，營益率創10年高點。配合業外收益季增11.71％、年增達1.02倍，使稅後淨利6.37億元，季增31.58％、年增39.54％，每股盈餘1.35元，亦雙創新高。

合計欣銓上半年合併營收54.96億元、年增26.23％，創同期新高。毛利率35.11％、營益率24.08％，雙創近11年同期高點。配合業外收益跳增2.37倍，使稅後淨利11.21億元、年增達44.21％，每股盈餘2.37元，亦雙創同期新高，

欣銓受惠訂單需求強勁，今年以來營運動能暢旺，公司看好今年半導體市況，預期5G及射頻（RF）需求持續成長、通訊需求同步看旺，並希望車用需求能強勁復甦。為因應市場需求，今年資本支出將維持去年高檔水準，看好可望帶動今明2年營運強勁成長。

欣銓2021年加計子公司後的資本支出預算原為50.85億元，為配合營運及業務需要，董事會昨（29）日除通過2021年第二季合併財報外，亦決議通過增加2021年資本支出預算20億元，將總金額推升至70.85億元，創下近年新高，預計自7月起陸續投資。