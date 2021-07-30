美國總統拜登周四敦促地方政府提供獎勵金鼓勵民眾接種新冠疫苗，並推出新的防疫規定，要求所有聯邦人員必須提供疫苗接種證明，否則就必須定期接受病毒檢測，並遵守戴口罩和旅行限制。

為了催動疫苗接種，拜登不得不作出新嘗試。Delta新冠變種病毒正在全美肆虐，尚未接種疫苗的人尤其容易受到感染。美國周三（7月28日）的單日確診數達到87841例，截至28日的7天平均單日確診數為67368例。

儘管提供大量免費的疫苗，但美國的接種率仍然落後其他已開發國家。白宮雖然不斷疾呼猶豫不決的人盡快接種疫苗，但受到反疫苗情結、假消息和政治分歧的影響，這些努力的成效有限，迫使聯邦和部分地方政府不得不收緊防疫規定。

拜登周四在記者會上宣布，將要求數百萬聯邦人員和約聘職員出示疫苗接種證明，這個決定與先前反對「疫苗護照」的立場背道而馳，顯示隨著疫情快速擴散，白宮改而採取較強硬的立場。

拜登在記者會上表示：「現在有太多人命在旦夕，或看著他們所愛的人正在死去。自由伴隨著責任，所以請做出負責任的判斷，為自己、為你愛的人、為你的國家接種疫苗」。

根據美國疾病管控與預防中心（CDC）的數據，美國約3.3億的總人口中，約有1.638億人已經完整接種疫苗。

聯邦政府是美國最大的雇主，拜登之舉可作為民營企業和其他機構在評估讓員工重返辦公室和工作場所時所遵循的榜樣。

根據2020年的數據，美國聯邦政府約有218萬名僱員，另有57萬人為美國郵局USPS的職員。目前郵政人員不受新規定的影響。根據紐約大學調查，截至2017年，美國政府有370萬名約聘人員。

拜登亦指示國防部研擬「如何及何時」要求軍方人員接種疫苗。

紐約市和美國一些州政府已經宣布類似接種疫苖規定，紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）周三宣布將要求州政府僱員接種新冠疫苗，否則就得每周接受病毒檢測，這項規定將於9月6日生效。

美國退伍軍人事務部（U.S. Department of Veterans Affairs ）周一要求其醫護人員接種新冠疫苗，成為美國第一個下達此類命令的聯邦機構。該部門擁有美國最大的醫療照護系統，其1,293個設施共僱用超過367,200名全職醫療專業人員和支援人員。

此外，美國財政部表示，美國各州、地方和領地政府可以動用3500億美元的新冠援助款項，以提供每一位新接種疫苗的美國人 100美元，盼藉此衝高疫苖接種率。

拜登對此表示，付錢讓人們接種疫苗對於已經接種疫苗的人來說或許不太公平，但如果這個獎勵措施有助於我們戰勝病毒，我們就應該這麼做。

而關於復學的問題，拜登表示：「我們可以、且必須在今年秋季重啟校園、全天候的，我們承擔不起再離開教室一年了。」他並敦促各學區未來幾周至少開設一個「臨時疫苗接種診所」，讓12歲以上的兒童接種疫苗。