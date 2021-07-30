【旅遊經 編輯部報導】

防疫因被限制而生活有所苦悶嗎？現在不妨來做一下防疫最浪漫的事，一起來看流星雨，夏天是流星雨旺季，民眾不妨在今(30)日及8月13日找個空曠無光害的地方，約在8時至11時觀星！其中離島綠島因為光害較少，相當適合觀星，再加上今(30)日及8/13晚上有機會看到寶瓶座δ南流星雨、摩羯座α流星雨或英仙座流星雨，東管處將於這二日辦理「浪漫流星雨」活動，有興趣的民眾，可至綠島牛頭山追星。除此之外，綠島還將舉行護蟹、尋寶等活動！

根據臺北市立天文科學教育館資料顯示，今（30）日極大的「寶瓶座δ南群流星雨」，預測每小時流星數量可達25顆！晚上20時後，只要避開光害往東南方觀看，就有機會看到流星；8月12日夜間22時後至13日凌晨，則是今年觀測條件最佳的「英仙座流星雨」極大，預估極大時每小時流星數量將可近百！

浪漫流星雨 (圖片：交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處提供)

綠島一直以來都到國內外觀光客喜歡，不管是從事觀星，或是下海感受海底世界，無奈因受新冠肺炎疫情影響，綠島許多活動均按下暫停鍵，考量目前全國防疫警戒已從三級降至二級，為解民眾煩悶心情，東部海岸國家風景區管理處在遵守防疫規範的前提下，將安排生態及星空等遊程，歡迎大家一起來參與。

綠島過山古道尋寶趣(圖片：交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處提供)

綠島過山古道DM壓 (圖片：交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處提供)

一般人講到綠島，都會聯想到綠島小夜曲、朝日溫泉、潛水⋯…，殊不知綠島山林擁有很豐富的動植物生態景觀森林步道。為帶領遊客一窺綠島森林步道奧妙，東管處將自即日起至10月底辦理「綠島過山古道尋寶趣」活動，到訪民眾可透過導覽解說，了解綠島先人生活的經驗與人文歷史。

護蟹俠客行(圖片：交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處提供)

護蟹俠客EDM (圖片：交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處提供)

綠島地區每年6月至10月是奧氏後相手蟹的繁殖季節，亦是綠島旅遊旺季，這些陸蟹平時棲息於陸地海岸林中，但在繁殖期間母蟹需趕往海邊完成產卵的使命。東管處呼籲來訪綠島遊客及在地民眾島上行車減速慢行，給螃蟹媽媽一條活下去的道路，以避免路殺事件發生。為了邀請民眾來當一下護蟹俠客，將於8月7日及9月7日辦理「蟹蟹您的愛~護蟹俠客行」活動，您可以用手掌心來護送陸蟹媽媽安全過馬路，將愛心留在綠島。

相關活動訊息──

※. 「浪漫流星雨」，於今(30)日、8月13日晚間19:30於綠島遊客中心集合。※.「蟹蟹您的愛～護蟹俠客行」於8月7日、9月4日18:00-19:00舉行，集合時間為18:00，集合地點在環島公路龜灣路段。※.「綠島過山古道尋寶趣」，即日起至10月底開始接受預約。於每週一至週五的08:30-10:00舉行。相關訊息可至東管處官網或撥打「綠島遊客中心」專線：089-672026查詢！

圖片：交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處提供