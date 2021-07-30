【旅奇傳媒/編輯部報導】配合中央指揮中心三級降為二級警戒，並發布除飲食外，外出全程配戴口罩、確實執行實聯制登記措施、保持社交安全距離等通案性原則後，花東縱谷國家風景區將訂定鬆綁及重點防疫措施，對於具單一出入口之園區、遊客中心等「封閉型景點」之開放，總量管制部分從承載人數40%之容留量放寬至50%，其他屬「非封閉型景點」的戶外空間，遊客須戴口罩並保持1公尺社交距離。

花東縱谷國家風景區管理處表示，自7月27日起轄管停車場將以三角錐或警示帶封閉部分停車格，停車數則由40%放寬至50%，並將持續進行人流監測，如有人流密度過高情形，將適時實施分流、管制或封閉措施；此外，鯉魚潭水域將開放全程可配戴口罩之水域遊憩活動，如騎乘水上腳踏車、獨木舟、SUP等，以及載客小船航行。縱管處處長郭振陵表示，所轄據點開放程度，亦會配合花蓮縣政府及臺東縣政府防疫管制需求，隨時進行檢討及滾動式調整，並同步於「花東縱谷國家風景區管理處」FB粉絲團及官網發布最新消息。

▲迷人的花東縱谷風情。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

花東縱谷國家公園 景區鬆綁及重點防疫措施：

1、 封閉型景點：轄管遊客中心及資訊站，開放時間恢復為上午8時30分至下午5時30分，並管制入場人數(承載人數50%)，落實實名制、配戴口罩及量測體溫措施，視聽室及閱覽室仍不開放。

2、 非封閉型景點：遊客須保持1公尺社交距離，除飲食外應全程配戴口罩，並適時採取分流、管制或封閉措施(池上鄉景點配合池上鄉公所自7月27日起開放)；鯉魚潭水域開放全程可配戴口罩之水域遊憩活動。

3、 禁止室內50人以上及室外100人以上群聚活動。

4、 場域內禁止邊走邊吃，惟於戶外通風處、開放空間、保持社交距離下，可於戶外用餐。

花東縱管處委外經營據點防疫措施：

1. 鯉魚潭遊客中心賣店已於7月13日恢復營業。

2. 鯉魚潭露營區及鳳凰山莊自7月27日恢復營業。

3. 池上地牛館自7月28日恢復營業。

4. 東里鐵馬驛站、鹿野高台滑草場及風箏公園自8月1日恢復營業。

台灣好行防疫措施：

1. 縱谷花蓮線(花蓮火車站⇄大農大富平地森林園區站)自7月27日起恢復一日兩班，花蓮火車站發車時間:9:50及12:10；大農大富平地森林園區站發車時間:12:00及14:20。

2. 縱谷鹿野線暫停營業至7月31日。 縱管處指出，7月27日至8月9日為二級強化警戒期間，將依據中央流行疫情指揮中心規定，嚴守防疫指引，請民眾維持個人防疫好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，共同守護民眾及社區健康與安全。

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