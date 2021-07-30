車手和被騙婦人碰面後交付監管單，過程被警方全面監控。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

婦人誤信假檢警監管帳戶的詐術，將存摺92萬領出，所幸兒子趕回家報警，保住老本。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方成功計誘3車手出面領款逮人，保住婦人92萬元。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名梁姓婦人28日接到詐騙集團「假檢警」電話老哏，被對方誘騙將存摺92萬全領出，婦人兒子習慣打電話回家問候，見家中電話佔線，直覺有異趕回家見母親抱鉅額現金趕緊報警，警方按兵不動前往埋伏，逮獲3名從北部南下取款的車手，3嫌供稱，因失業淪打工仔，車手一趟賺5000元，訊後被依詐欺罪送辦。

三民二分局警方指出，70歲梁姓婦人28日上午在家中接獲詐騙集團的電話，對方以假檢警身分向梁婦聲稱，「你的帳戶被販毒集團盜用洗錢，裡面有大筆來路不明的資金流入」，梁婦嚇得不知所措，緊接著對方又指「為了證明你的清白，必須將帳戶的錢全領出來交由檢察官交管」，梁婦被騙得團團轉，當天下午先至銀行將存摺內92萬全數領出。

下午時分，詐騙集團又來電，和梁婦討論交付金錢地點，正好梁婦兒子打電話回家問候母親，但電話一直佔線，梁婦兒子直覺有異，趕回家發現客廳電話沒掛，桌上有一綑綑的現金，詢問母親後，驚覺母親遇到詐騙集團，立即向民族路派出所報案。

警方不動聲色，和婦人沙盤推演一番，由婦人依計劃出面和車手碰面，警方在現場埋伏，31歲甘姓車手交付監管單給婦人後，警方見甘嫌轉身至附近地點後假扮檢警的38歲的武姓嫌犯和江姓嫌犯碰面，現身當場逮獲3嫌。

3嫌供稱，因待業中加入詐騙集團的車手行列，一趟可領5000元，若成功取款還可分紅，警方成功保住梁婦老本，訊後依詐欺罪將3嫌送辦。